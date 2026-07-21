Vlatko Čančar se vrača v španski Burgos

MADRID > Čančarjevo vrnitev so na spletni strani potrdili v klubu, za katerega je v preteklosti odigral 46 tekem. V španski ligi ACB je bil kot član San Pablo Burgos izbran tudi v peterko najboljših mladih igralcev te lige.

Pred tem je Čančar igral za Mega Leks, LTH Castling, Union Olimpijo in Koš Koper. Bil je tudi član zlate slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017.

Napadalec je šest sezon preživel v najmočnejši košarkarski ligi NBA in se z moštvom Denver Nuggets leta 2023 veselil naslova prvaka.

Za sezono 2025/26 je podpisal pogodbo z Olimpio iz Milana, a je ob slabi minutaži in novih poškodbah ostal brez mesta v ekipi. Zadnjih nekaj mesecev je bil brez kluba, za reprezentanco je nazadnje igral leta 2024, čeprav je letos spet na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića.

V Burgosu bo moči združil z Žigo Samarjem, ki je s klubom sodelovanje sklenil na začetku poletja.