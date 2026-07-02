Vrhunski nogomet vključuje več kot le športne aktivnosti

Pri 41 letih je Cristiano Ronaldo kljubovalno zavpil “Vrnil sem se!”, potem ko je dvakrat zadel proti Uzbekistanu in postal prvi, ki je zadel na šestih SP. Vendar Portugalski po zmagi nad 60. ekipo sveta ni uspelo premagati reprezentanc Konga in Kolumbije, zato se je znašla v težjem delu žreba. “Že 23 let sem profesionalec in kadar koli kaj ne gre dobro, sem za to kriv jaz. Slišati je, Cristiano je star, on ne more več,” je portugalski kapetan potožil na tem prvenstvu, kjer se kaže naraščajoč trend zvezdnikov na elitni ravni.

Natančno odmerjanje obremenitev in preprečevanje poškodb

Športni zdravnik Hans-Georg Predel, vodja Inštituta za kardiovaskularne raziskave in športno medicino na univerzi v Kölnu, je pojasnil, zakaj lahko vrhunski nogometaši danes tako dolgo ohranjajo svojo raven uspešnosti. “S fiziološkega pogleda se maksimalna telesna zmogljivost dejansko začne počasi zmanjševati med tridesetim in štiridesetim letom starosti. Posebej so prizadeti maksimalna absorpcija kisika, eksplozivna moč in hitrost sprinta. Vendar pa ta proces poteka veliko počasneje, kot se je prej mislilo, in ga je mogoče znatno upočasniti z doslednim treningom, profesionalnim okrevanjem, optimalno prehrano in individualizirano zdravstveno oskrbo,” je uvodoma razložil Predel. Kot je dodal, pa vrhunski nogomet vključuje veliko več kot le športne sposobnosti, saj se zanaša na kompleksno interakcijo tehnike, igralne inteligence, predvidevanja, taktičnega razumevanja in izkušenj.

“Prav te veščine se ohranjajo ali celo izboljšujejo skozi leta. Posledično starejši igralci kompenzirajo del starostnega fizičnega upada z učinkovitejšimi vzorci gibanja, boljšim odločanjem in pozicioniranjem,” je poudaril Predel in pojasnil, da sodobna diagnostika zmogljivosti in upravljanje treninga omogočata natančno odmerjanje obremenitev in preprečevanje poškodb.

Vseeno pa je povedal, da Leo Messi, Luka Modrić in Ronaldo ostajajo izjeme. “Športniki, ki tekmujejo na najvišji mednarodni ravni pri 40 letih, ostajajo izjeme. Običajno imajo izjemno dobro genetsko predispozicijo, desetletja ostajajo skoraj brez poškodb in svoj življenjski slog dosledno prilagajajo elitnemu športu.”

Znanstveni podatki kažejo, da je visoka športna uspešnost mogoča tudi v pozni starosti. Predpogoji vključujejo sistematičen režim treninga, ustrezno okrevanje in prilagoditev treninga biološki starosti. “Ključna razlika je v tem, da je sicer visoko raven uspešnosti moč ohranjati dolgo časa, vendar zaradi učinkov staranja absolutne vrhunske uspešnosti ni mogoče v celoti ohraniti.”

Prednost nogometašev pred plavalci in šprinterji

Imajo pa nogometaši precej boljše možnosti za doseganje uspehov v poznejših letih, pravi Predel, kot na primer plavalci ali sprinterji. “Nogomet je kompleksen ekipni šport. Uspeh ni odvisen le od največje hitrosti ali moči, temveč v veliki meri od tehnike, zavedanja igre, taktičnega razumevanja, kakovosti odločanja in izkušenj. Ti dejavniki s starostjo pogosto postanejo še pomembnejši.”

Nasprotno pa na primer o uspehu v sprintu ali plavanju skoraj izključno odloča največja živčno-mišična zmogljivost; lastnost, ki s starostjo relativno zgodaj upada, pravi Predel. “Že majhne izgube eksplozivne moči ali največje hitrosti sprinta lahko v teh disciplinah odločajo. V nogometu pa lahko starejši igralci delno nadomestijo fizične pomanjkljivosti z vrhunsko igralno inteligenco, predvidevanjem in učinkovitejšimi vzorci gibanja.”