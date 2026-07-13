Vrnitev naveze Zahović-Milanič bo popestrila slovensko ligo
Še nekaj dni in sredi poletne pripeke se bo začela že 36. sezona prve slovenske nogometne lige. Novinca sta prvak druge lige Grosuplje in drugovrščena Nafta, ki je v kvalifikacijah v drugo ligo potisnila ajdovsko Primorje. Oba sta, vsaj kot trenutno kaže, tudi glavna kandidata za vrnitev med drugoligaše.
Skoraj neopazno, z objavo na svoji spletni strani, je Nogometna zveza Slovenje le teden dni pred začetkom sezone objavila, kje bodo prenosi tekem prve lige v prihodnji sezoni.
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