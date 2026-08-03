Po kalvariji članske ekipe je v ND Gorica vprašljiva tudi prihodnost mlajših selekcij

NOVA GORICA • Kakšne so stvarne možnosti in kako se lahko reši, kar se še rešiti da? Karte bo treba na mizo položiti v teh dneh, saj je pred vrati nova sezona prve mladinske lige, kamor so se spomladi vrnili Novogoričani. Drugo vprašanje je, ali bodo tam zaigrali. Za zdaj je domača tekma z Radomljami, 8. avgusta, še vedno delegirana. Predsednik Nogometnega društva (ND) Gorica Uroš Blažica je po zaključku pretekle sezone dejal, da bodo poskušali ohraniti klub pri življenju. Navzlic rdečim številkam, ki ga bremenijo.

Si želite prebrati celoten članek? Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246. Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali. Powered by 4EGI Že imate aktivacijsko SMS kodo? Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju. ALI Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.

Naročnino lahko kadarkoli prekinete. Postanite naročnik Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.