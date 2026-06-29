Vse oči uprte v Sereno Williams

Na wimbledonski travi je Serena Williams ob sedmih zmagah na turnirju za grand slam slavila tudi na olimpijskih igrah pred 14 leti.

Idrijčanka je prav lani v Wimbledonu dosegla največji uspeh na turnirjih velike četverice. Za edino zmago doslej v glavnem žrebu je ugnala favorizirano Ukrajinko Marto Kostjuk, preden je klonila proti Američanki Danielle Collins. Medtem je 26-letna Veronika Erjavec zmagovito nastopala na turnirjih serije 125, se ustalila med najboljših sto na svetu in si tako odprla vrata tudi v glavni del turnirjev za Grand slam.

Na odprtem prvenstvu Francije, kjer se je prve zmage na najvišji ravni razveselila Rusinja Mirra Andrejeva, ta čas najboljši slovenski igralki sicer žreb ni bil naklonjen, saj ji je namenil zmagovalko uvodnega letošnjega turnirja velike četverice v Melbournu, Kazahstanko Eleno Ribakino. Zato pa je bila Veronika Erjavec lahko bolj zadovoljna s plesom kroglic v Wimbledonu. Pred 89. igralko sveta je premagljiva ovira, kvalifikantka Leolia Jeanjean, ki je na računalniški lestvici uvrščena na 132. mesto.

Veronika Erjavec bo v Wimbledonu poskušala ponoviti lanski izid. Foto: Katja Kodba/sta Foto: Katja Kodba/sta

90.000 evrov bo za nastop v uvodnem krogu Wimbledona prejela Veronika Erjavec

Res pa je, da je pet let starejša Francozinja, ki se vendarle (naj)bolje počuti na pesku, dobila tri obračune na travi za uvrstitev na glavni turnir. Vseeno se Veroniki Erjavec ponuja lepa priložnost, da ponovi lanski izid in se prebije v 2. krog, kjer bi jo najbrž čakalo soočenje z osmo igralko sveta, Ukrajinko Eleno Svitolino. Naslov sicer brani Poljakinja Iga Swiatek, ki v lanskem finalu ni oddala niti igre, a pod drobnogledom bo vrnitev 45-letne Serene Williams, potem ko je teniški lopar odložila v kot pred štirimi leti.

Sedemkratna zmagovalka Wimbledona, kjer je nazadnje slavila pred desetletjem, bo na začetku turnirja požela največ pozornosti. Dvoboj uvodnega kroga proti 87. igralki sveta, Avstralki Mayi Joint, bo Serena odigrala jutri. Že danes pa se bo predstavil lanski zmagovalec Jannik Sinner. Prvi igralec sveta letos še nima zmage na turnirjih za grand slam. Na Rolandu Garrosu, kamor je ob odsotnosti Carlosa Alcaraza, ki bo zaradi poškodbe manjkal tudi v Wimbledonu, prišel kot veliki favorit, je klonil pred vročino oziroma slabim počutjem v 2. krogu. Po porazu z Argentincem Juanom Cerundolom ni igral do Wimbledona, kjer se morda ponuja zadnja priložnost za 25. lovoriko na turnirjih velike četverice, 39-letnemu Novaku Đokoviću.

Sestri Williams v dvojicah V Wimbledonu bosta v ženskih dvojicah moči ponovno združili Serena in leto starejša sestra Venus Willams, sicer pa se bo predstavila tudi Veronika Erjavec. S Hrvatico Petro Marčinko se bosta za uvod pomerili z rusko-avstralsko navezo Ekaterina Alexandrova-Maya Joint.

Srb je v Melbournu, kjer je izločil Sinnerja in klonil v finalu pred Alcarazom, pokazal, da je še konkurenčen. Medtem pa se je na seznam zmagovalcev turnirjev za grand slam v Parizu vpisal še Alexander Zverev. Sicer pa bosta v najboljša v Wimbledonu, kjer je skupni nagradni sklad 74,5 milijona evrov, v obeh posamičnih konkurencah prejela po 4,2 milijona evrov. V mladinski kategoriji bo slovenske barve branil lanski četrtfinalist Žiga Šeško, ki je zmagal v Avstraliji.