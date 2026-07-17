Z mislimi v Evropi, z nogami v Prekmurju

Nafta 1903, ki se po letu igranja v drugi ligi vrača med najboljše slovenske klube, je poleti doživela velike spremembe. Tudi zato, ker ni ostala imuna na padec oblasti Viktorja Orbana na Madžarskem. Trener Jozsef Bozsik je moral oditi, zdaj stroko tvorijo Španci. Iz Zalaegerszega sta se v Lendavo preselila Marcos Calzado Muñoz in Gonzalo Escudero, ki je doslej vodil drugo ekipo ZTE-ja. Madžarski prvoligaš je (znova) postal partnerski klub Nafte 1903 in v Prekmurje poslal Divaia Bobsona in Andreja Ferreiro. Kapetan Aleks Pihler se je že poslovil od modrih, potem pa se je tik pred začetkom prvenstva presenetjivo vrnil v Lendavo. Odšli so Gregor Bajde (tarča sežanskega Tabora), Josip Marinić (prestopil v Tabor), Luka Verbič, Marcos Tavares mlajši in Balazs Bakti, ki je bil med najvidnejšimi napadalnimi aduti. Amadej Maroša je bil z 21 zadetki prvi strelec (enega je prispeval v prvoligaških kvalifikacijah), v pripravah na novo sezono pa ni dosegel zadetka.

Za vrh

Celjani znova merijo na sam vrh, čeprav so doživeli kar nekaj odmevnih sprememb. Med drugim so ostali brez treh nosilcev igre, kot so Žan Karničnik, Juanjo Nieto in Nikita Josifov, prišli so Matic Ivanšek, Veton Tusha, Žiga Frelih, Leonardo Koutas, Pijus Širvys, Yaya Dukuly in Alpha Diounkou, po dolgi poškodbi pa se vrača vezist Mark Zabukovnik.

Koper četrti po vrednosti Tudi glede na vrednost ekip po Transfermarktu imajo Celjani za vnovičen naslov prvaka realne možnosti, saj so najdražja ekipa lige z ovenjeno vrenostjo igralcev na 13,93 milijona evrov. Sledijo Olimpija z 11,33, Maribor z 11,01 in Koper s 7,75 milijona. Vsi drugi klubi imajo ekipe ocenjene na manj kot pet milijonov evrov.

Po slabi prejšnji sezoni, ko sta kluba zasedla skromni peto in četrto mesto, so v Mariboru in Olimpiji sledile pričakovane spremembe. V mariborske pisarne so vrnili legendo Zlatko Zahovića, ki je kot športni direktor poskrbel za kar nekaj odmevnih kadrovskih potez in napovedal vrnitev na vrh. Ekipo tako po dobrih šestih letih spet vodi Darko Milanič, ki bo imel po novem na voljo tudi več znanih imen, kot so Behar Feta, Miha Blažič, Jan Mlakar, Žan Jevšenak in Žan Karničnik, veliko pa pričakujejo tudi od Clauda Goncalvesa. Vsa ta imena so pri navijačih 16-kratnega slovenskega prvaka povečala pričakovanja, čeprav so klub zapustili tudi Hilal Soudani, Jan Repas in David Pejičić.

Pri Olimpiji so še največjo spremembo naredili na trenerskem mestu, kjer je Federica Bessoneja zamenjal klubsko neizkušeni Mišo Brečko. Okrepitve so bolj ali manj neznanke, s posoje pri Bravu se je vrnil tudi Admir Bristrić. Klub je zapustila deseterica igralcev.

Bravo znova vsaj na začetku sezone čaka zahtevna naloga, saj je odšla kopica nosilcev, med njimi Matic Ivanšek, Martin Pečar, Fallou Faye, Venuste Baboula, Kenan Toibibou, Nathan Monzango, Uroš Likar in Bristrić. Zgodovina uči, da kljub številnim spremembam Brava ne gre prehitro odpisati.

Za obstanek

Za preostalo peterico klubov bo glavni cilj obstanek v ligi. Aluminij brani pokalni naslov in je tako kot Celje, Koper in Bravo del evropskih kvalifikacij. Odšlo je kar 15 igralcev, devet jih je prišlo. Podobno velja tudi za Muro, ki jo je trenersko prevzel Mitja Mörec. Tudi ta je ostala brez deseterice igralcev, a med drugim vrnila izkušenega Alena Kozarja in si od Kasimapase nazaj izposodila mladega Kenana Kurtovića. Manj so kadrovali pri Radomljah, ki pa so po uspešnem obdobju pod vodstvom Jugoslava Trenčovskega na trenersko mesto postavili Ivana Vukomanovića.

Jesenski del se bo končal 5. decembra z 18. krogom, spomladanski se bo začel 30. januarja, zadnji krog pa bo 22. maja. •