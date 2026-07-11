Za konec želijo še odličje doma
Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let odšteva ure do začetka evropskega prvenstva (EP) v Ljubljani, kjer se nadeja ponovitve zgodovinskega uspeha iz leta 2025, ko je na svetovnem prvenstvu v Lozani osvojila bronasto medaljo. Na EP bodo številni ogledniki iz lige NBA. Na papirju se za prihodnost članske reprezentance ni bati, a se zaradi ameriškega plenjenja mladih talentov obeta drugačna realnost.
Slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij so na evropskih in svetovnih prvenstvih v košarki osvojile skupno 15 medalj, ob treh naslovih evropskega prvaka v kategoriji do 20 let (2000, 2004, 2021) pa največji uspeh predstavlja prav bron julija lani v Švici.
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