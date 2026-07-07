Za Soške elektrarne še tretje odličje

Na olimpijski 500-metrski razdalji sta slovenska kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon na SP v sprintu na mirnih vodah v Halifaxu torej osvojila bronasto odličje med mlajšimi člani. Za člana Soških elektrarn Matevža Manfredo je bilo to že drugo odličje, potem ko je sam že postal svetovni prvak na 200-metrski progi.

Matevž in Anže sta potrdila svojo kakovost, saj sta bron na 500-metrski razdalji skupaj osvojila že na lanskem svetovnem prvenstvu. V kvalifikacijski skupini sta z drugim časom gladko napredovala v polfinale, kjer sta v svoji skupini ugnala vse tekmece. V finalu sta svetovna prvaka postala Peter Samu in Zalan Hidvegi z Madžarske, ki sta bila le za 73 stotink sekunde hitrejša od Slovencev. Srebro sta osvojila Nemca Leon Reckzeh in Jonas Borkowski, ki sta za Madžaroma zaostala za 33 stotink.

“S tekmo sva zelo zadovoljna, saj sva bila hitra kljub nekoliko zahtevnejšim razmeram od običajnih. To je dobra popotnica za nadaljevanje sezone v absolutni konkurenci - najprej v svetovnem pokalu in potem še na svetovnem prvenstvu. Do takrat lahko formo še nadgradiva in doseževa res dobre rezultate, “ je po zelo uspešnem svetovnem prvenstvu za mlajše člane povedal primorski veslač.

Manfreda in Pikon ostajata v Kanadi, saj bosta konec tedna v Montrealu nastopala na tekmi svetovnega pokala. Tam se jima bosta pridružili še Primorki Anja Apollonio (KKK Adria) in Mia Medved Soške elektrarne.

V slalomu brez presežkov

V Krakovu se je s tekmami kajakaškega krosa na izpadanje zaključilo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Za najboljši slovenski dosežek dneva je poskrbela Brežičanka Naja Pinterič, ki je bila v konkurenci do 23 let deseta. Med moškimi se je najvišje, do 16. mesta, prebil član Soških elektrarn Jakob Šavli. Šavli je iz osmine finala v četrtfinale napredoval z drugim časom, četrtfinalna ovira pa je bila zanj previsoka. Boljša sta bila Španca Manel Contreras in Miquel Ferran. Slednji je na koncu osvojil srebrno odličje.

Svetovna prvaka sta Čehinja Tereza Kneblova in Francoz Ianis Triomphe. Slovenija tako - v seštevku disciplin v Krakovu - ostaja pri zlatem odličju mladinske moške slalomske ekipe, katere član je bil tudi kajakaš Soških elektrarn Svit Konrad. Naslednji tekmovalni vrhunec v slalomu za mladince in mlajše člane bo avgustovsko evropsko prvenstvo v francoskem Epinalu.