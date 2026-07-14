Začel se je turnir Alpacem Nova Gorica Open 2026

Gostitelji iz Teniškega kluba Nova Gorica si seveda želijo, da bi bilo tudi vreme prizanesljivo, Pa ne le, kar zadeva visoke temperature oziroma julijsko pripeko, pač pa tudi poletne nevihte. Včeraj popoldne pred zaključkom kvalifikacij so se sicer zgrinjali temni oblaki, ki pa niso uresničili svojih groženj. Prireditelji se nadejajo da bo tudi v nadaljevanju tako. Če bo šlo vse po razporedu, bodo na šestem letošnjem moškem turnirju serije WTT v soboto polfinalna dvoboja posameznikov in finale dvojic, v času nedeljskega kosila pa naj bi dobili zmagovalca med posamezniki.

Tekmovalni utrip v novogoriškem športnem parku se med delavniki sicer začenja zgodaj dopoldne in predvidoma traja do 19. ure. Čeprav se glavni aduti mudijo na močnejših turnirjih, se je v Novi Gorici v glavnem žrebu znašla peščica slovenskih predstavnikov. Med njimi sicer letos zaradi poškodbe rame, ki ga ovira pri servisu, ne bo Tima Strela. Up domačega teniškega kluba je v dogajanje vendarle vpet kot zaželen “sparing” partner.

Sicer pa je že včeraj v glavnem turnirju s posebnim povabilom zaigral Matic Križnik, ki je v dveh nizih klonil pred tretjim nosilcem, Grkom Dimitrisom Sakellaridisom. Da je italijanski tenis nasploh v dobri kondiciji, pa bo poskušal dokazati 28-letni Lorenzo Bocchi, ki mu sicer ni uspel svetovni preboj. Tovrstni turnirji so vendarle pravi izziv tako za nadebudne igralce kot prireditelje oziroma gostitelje.

“Radi se spominjamo lanskega turnirja. Bilo je prijetno, a tudi odmevno in dobro obiskano kljub času dopustov. Tisti, ki ostanejo na Goriškem, pa si zelo radi ogledajo kakšno partijo tenisa. Le želimo si lahko ponovitve scenarija z lanskega finala ob polnih tribunah,” je povedal direktor turnirja Primož Strel, ki je obenem tudi predsednik TK Nova Gorica, sicer novopečenega prvoligaša. Resda je tenis v osnovi posamični šport, a tudi za turnirjem, kot je goriški, je veliko ekipnega dela, pri čemer je Strel posebej izpostavil prostovoljce, ki skrbijo, da vse teče. kot se spodobi za tovrstni dogodek.

“Prepričan sem, da bomo spremljali kakovosten tenis, ki ga v Novi Gorici žal nimamo priložnosti gledati prav pogosto. Prav zato je toliko lepše, da lahko že tretje leto zapored gostimo takšen turnir in v njem uživamo tudi doma,” pa je poudaril novogoriški podžupan Marko Tribušon. “Brez takšnih turnirjev razvoj slovenskega tenisa ni mogoč. Nekateri že osvajajo prve točke za svetovno lestvico, drugi pa dosegajo tudi odmevne rezultate. Spomnimo se Bora Artnaka, ki je zmagal v Litiji, ali Žige Šeška, ki je tam igral v polfinalu,” pa je opredelil pomen tovrstnih turnirjev vodja športnega programa na Tenisu Slovenija Iztok Kukec. • aso