Zajc bi lahko znova obiskal Celje, še prej pa Keka

Celjani (v modrih dresih) so imeli veliko opravka z albanskimi prvaki.

Slovenski prvaki so tudi na povratni tekmi z albansko Egnatio (v prvi tekmi je bilo 3:3) v knežjem mestu uprizorili razburljivo tekmo z zasuki in goli. Naposled je bilo kar pravično, da je po podaljšku in še drugem remiju (2:2) v Celju o potniku v predzadnji krog kvalifikacij za najbolj zaželeno in donosno klubsko tekmovanje pod okriljem Uefe odločalo izvajanje enajstmetrovk. Med junaki v domači zasedbi je bil gotovo 34-letni Mario Kvesić, ki je dosegel štiri od petih golov v 210 minutah dvojnega obračuna z albanskimi prvaki.