Zajc bi lahko znova obiskal Celje, še prej pa Keka
Slovenija bo imela znova svojega predstavnika v ligaškem delu evropskih nogometnih pokalov. To bodo še tretjo sezono zapored Celjani, ki so si že zagotovili jesen v konferenčni ligi. Realno pa lahko upajo tudi na kaj več, ob sanjskem razpletu kvalifikacij tudi na vstopnico za ligo prvakov, potem ko so se tudi z nekaj sreče prebili v tretji predkrog.
Slovenski prvaki so tudi na povratni tekmi z albansko Egnatio (v prvi tekmi je bilo 3:3) v knežjem mestu uprizorili razburljivo tekmo z zasuki in goli. Naposled je bilo kar pravično, da je po podaljšku in še drugem remiju (2:2) v Celju o potniku v predzadnji krog kvalifikacij za najbolj zaželeno in donosno klubsko tekmovanje pod okriljem Uefe odločalo izvajanje enajstmetrovk. Med junaki v domači zasedbi je bil gotovo 34-letni Mario Kvesić, ki je dosegel štiri od petih golov v 210 minutah dvojnega obračuna z albanskimi prvaki.
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