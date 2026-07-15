Zaključek državnega prvenstva v košarki 3x3, pri vrhu tudi tri primorske ekipe

LJUBLJANA • Serija Držav'c se je začela v Ljubljani, sledili so turnirji v Škofji Loki, na Vrhniki, v Portorožu in Murski Soboti, kjer je še zadnjič pred finalom nastopilo 39 ekip.

Veliki finale je tudi letos potekal pred dvorano Stožice. Na dveh zunanjih igriščih se je za naslove državnih prvakov pomerilo 35 ekip v petih kategorijah: fantje do 15, 18 in 21 let ter člani in članice. V vseh fantovskih kategorijah je nastopilo po šest najboljših ekip, v članski kategoriji dvanajst, med članicami pa pet ekip.

V skupini fantov do 15 let je zmagala Vrhnika, tretje mesto je osvojila Hidria, v postavi Danijel Čuk, Tine Lukančič, Tjan Treven Likar in Val Leban. V finalu fantov do 18 let sta se pomerili ekipi 3x3 Dob in Vrani Vransko, slavili so prvi. Prvi del finalnega dne je sklenil finale fantov do 21 let med ekipama Leuci 3x3 in Klančar Žerjavi. Odločilni met za dve točki je Klančar žerjave popeljal do zmage z 21:15 in s tem naslova državnih prvakov. Zmagovalna ekipa je imela sponzorja iz Sežane, košarkarje pa bolj s postojnskega in bistriškega konca. Igrali so David Prosen, Enej Geržel, Jaša Poženel Vilhar in Luka Kreft.

Sledili so obračuni članic in članov. V finalu članic sta se pomerili ekipi 3x3 SLO in Ločanke, prepričljivo, s kar 20:6, so slavile prve. Vrhunec dneva je predstavljal finale članske kategorije. Zaradi nepredvidljivega vremena je bil zaključni obračun prestavljen v Gimnazijo Šentvid, v izenačenem finalu med ekipama Frido Koroška in AŽ Masažni Studio je slavila koroška ekipa.

Že na Vrhniki podelili priznanja državnim prvakinjam mlajših dekliških kategorij. V kategoriji deklet do 15 let je naslov osvojila ekipa Orli Postojna, za katero so nastopale Živa Kobe, Ula Novarlić, Lara Kardinar in Ela Bečić. V velikem finalu so s 15:6 premagale ekipo KK Cerknica.