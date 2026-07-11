Ženska reprezentanca danes za evropsko krono in svetovno ligo

Danes bo za slovenske odbojkarice, njihov strokovni štab in navijače tema tako boj za zmago v evropski ligi kot za preboj v svetovno ligo narodov v letu 2027. Pričakovati je velik primorski delež pri tem. V prvi postavi so na prvi finalni tekmi na Švedskem igrale kanalska organizatorka Eva Pavlović Mori (Zarečje, Rusija), libero Ankarana Emi Jurić in v novogoriškem Gen-i Volleyju vzgojena sprejemalka Fatoumatta Sillah - z 29 točkami najučinkovitejša Slovenka. V igro je občasno vstopala napadalka Polona Frelih, na klopi pa je ostala blokerka Ajda Gornjec Hodnik (obe Gen-i Volley). Pomočnik selektorja je novogoriški trener Borut Kralj.

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