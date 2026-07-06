Zmaga je nujna, poraz je lahko že usoden

LJUBLJANA • Poraz proti Estoniji ne sodi zgolj med najvišje v zgodovini, ampak gre za poraz proti eni od reprezentanc, ki nikoli (razen pred drugo svetovno vojno) niso sodile niti v širši kakovostni krog evropskih reprezentanc. Tudi zato je bil še posebej boleč, ne glede na številne odsotnosti v slovenski vrsti. Prvič je v izbrani vrsti igral Vit Hrabar, Edo Murić je po vrnitvi iz reprezentančne upokojitve lahko le vpisal 100. uradno tekmo v slovenskem dresu, kar pa je tudi vse, kar je s slovenske strani vredno zapisati.

Odgovornost za porazno predstavo je v prvi vrsti na selektorju Aleksandru Sekuliću. Kajti kdo drug, če ne on, je prvi, ki bi moral po sili razmer prenovljeno ekipo psihološko ustrezno pripraviti in med tekmo vsaj skušati kaj popraviti. Seveda pa niti košarkarji ne morejo ubežati delu odgovornosti. “Marsikaj smo delali pod vsako kritiko. V napadu so nas odrinili od koša, v obrambi pa potisnili pod koš. Rezultat je bil, kakršen je bil. Morda se marsikdo ne bo strinjal, a Estonija ima zares kakovostno ekipo. Ima tudi kontinuiteto. To je s pridom izkoristila. Gre tudi za reprezentanco, ki nam nikakor ne leži,” je dejal Sekulić, ki bo danes ob 20. uri lahko računal tudi na Klemna Prepeliča.

Najvišji poraz proti ZDA Slovenija je najvišji poraz v svoji zgodovini zabeležila leta 2014 na svetovnem prvenstvu v Barceloni proti reprezentanci Združenih držav Amerike s 76:119, kjer je bilo do polčasa sicer le sedem točk razlike. Zanimivo je, da so takrat od sedanjega sklica reprezentance igrali še Alen Omić, Klemen Prepelič in Edo Murić. 20 točk nam je na ameriški strani nasul Clay Thompson, član Dallas Mavericks, kratek čas tudi klubski soigralec našega zvezdnika Luke Dončića. Pred tem je reprezentanca izgubila z enako razliko kot proti Estoniji na sredozemskih igrah 12. junija1993 proti Franciji (57:88).

Položaj v slovenski skupini je tak, da nihče še ni odpisan in niti 100-odstotno uvrščen v drugi del tekmovanja. Slovenija mora za zanesljivo uvrstitev naprej premagati Švedsko, kajti ob porazu ne bi bila več odvisna od same sebe. “Morda nam Švedi malce bolj ustrezajo kot Estonci. Imajo pa kakovost in kilometrino, organizatorja igre, ki je bil prvak lige NCAA, dva košarkarja iz lige NBA ...,” našteva Sekulić, ki na navijaški pritisk v Stožicah ne more računati. Zanimivo bo videti, koliko gledalcev se bo zbralo v veliki dvorani. Morda pa se je KZS, podobno kot nedavno nogometna zveza, odločila za vstopnice podariti, da bi čim čim bolj napolnila dvorano.