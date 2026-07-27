Aleš Sorta

Zmaga koprske teniške naveze

Šport
27. 07. 2026, 10:38 , posodobljeno: 27. 07. 2026, 10:38

Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu.

Nika Radisic of Slovenia and her playing partner Dalila Jakupovic of Slovenia compete during their semi-final doubles match against Zhibek Kulambayeva of Kazakhstan and Darja Semenistaja of Latvia at the 2026 MSC Hamburg Ladies Open women's tennis tournament at Am Rothenbaum in Hamburg, Germany.MSC Hamburg Ladies Open - Day 6, Germany - 25 Jul 2026,Image: 1118584160, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no, Credit line: Hammond/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Foto: Profimedia

HAMBURG • Nepostavljena koprska naveza Dalila Jakupović (na fotografiji levo) in Nika Radišić (desno) je bila s 7:5, 6:3, 10:5 boljša od belgijsko-ruskega para Magali Kempen/Alexandra Panova. Finalni dvoboj turnirja z nagradnim skladom 246.338 evrov je trajal slabi dve uri.

Za 35-letno Dalilo Jakupović je bil finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov je osvojila v Istanbulu leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter s Hromačevo leto pozneje v Bogoti. Z Niko Radišić sta skupaj že igrali v dveh finalih nižje ravni (WTA 125), in sicer sta lani izgubili v Ljubljani, prejšnji mesec pa sta slavili v Brescii. Za 26-letno Niko Radišić je bil včerajšnji finale prvi na ravni WTA 250, pred tem je bila štirikrat v finalu turnirjev WTA 125.

V sobotnem polfinalu sta bili Slovenki s 6:2, 6:1 prepričljivo boljši od kazahstansko-latvijske naveze Žibek Kulambajeva/Darja Semenistaja. • 

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