Zmaga koprske teniške naveze

HAMBURG • Nepostavljena koprska naveza Dalila Jakupović (na fotografiji levo) in Nika Radišić (desno) je bila s 7:5, 6:3, 10:5 boljša od belgijsko-ruskega para Magali Kempen/Alexandra Panova. Finalni dvoboj turnirja z nagradnim skladom 246.338 evrov je trajal slabi dve uri.

Za 35-letno Dalilo Jakupović je bil finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov je osvojila v Istanbulu leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter s Hromačevo leto pozneje v Bogoti. Z Niko Radišić sta skupaj že igrali v dveh finalih nižje ravni (WTA 125), in sicer sta lani izgubili v Ljubljani, prejšnji mesec pa sta slavili v Brescii. Za 26-letno Niko Radišić je bil včerajšnji finale prvi na ravni WTA 250, pred tem je bila štirikrat v finalu turnirjev WTA 125.

V sobotnem polfinalu sta bili Slovenki s 6:2, 6:1 prepričljivo boljši od kazahstansko-latvijske naveze Žibek Kulambajeva/Darja Semenistaja. •