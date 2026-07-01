Zmaga Vrhpoljcu, ki pa ni domačin, saj je doma v vipavskem Vrhpolju

Madeleine Whybrow in Rebeka Petrovčič (prva in druga z leve) sta se v Vrhpolju izkazali, Edita Gashi je tokrat manjkala.

Športno rekreativno društvo Vrhpolje, ki deluje v vasici z manj kot sto prebivalci, se je še šestnajstič izkazalo kot dober organizator primorskih gorskih pokalnih tekov. Odrasle je na teku čez Veliko Gradišče čakalo osem kilometrov proge profila gor - dol z 240 višinskimi metri. Napovedana (in tudi uresničena) huda pripeka (34 stopinj), začetek dopustov ob vstopu v šolske počitnice in sočasni velikanski tekaški Soča outdoor festival so zdesetkali udeležbo, a se je na startno črto vendarle postavilo 35 tekmovalcev. Tem so na progi pripravili štiri postaje s pijačo.

Tek, ki je predstavljal vstop v drugo polovico pokalnega tekmovalnega koledarja, je po 36 minutah in osmih sekundah suvereno dobil Matej Kolenc iz Vrhpolja, ki pa ni domačin, saj stanuje v vasi z enakim imenom in podobnim športnim duhom (redni turnirji v malem nogometu, zvesti tekači bližnjih klubov Burja in Nanos) pri Vipavi. Kolenc se je tako utrdil v vodstvu skupnega seštevka sezone (765 točk). Srebro je tokrat osvojil član novogoriškega Filipidesa Boštjan Trbižan (38,25), do brona pa je pritekel Marko Leban (Nanos Podnanos, 38,54). Drugi v skupnem seštevku sezone, Uroš Rozman (Olimpik Kropa, 660) je tokrat manjkal, kar je za točkovno približevanje na tretjem mestu izkoristil Trbižan (573).

Naslednji tek primorskega gorskega pokala bo v Jaznah. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

V ženskem teku je sprva kazalo, da bo slavila angleška veslačica koprskega Nautilusa - sicer tudi zelo dobra gorska tekačica, Madeleine Whybrow, ki je odlično tekla v klanec, zaključek teka navzdol in po ravnem pa je bil bolj pisan na kožo članici AK Pivka Rebeki Petrovčič (41,43). Madeleine je brez prave konkurence pritekla kot druga (43,20), saj je bronasta članica ajdovskega društva PGT Romana Jemec Opeka že zelo zaostala (57,08). V skupnem seštevku sezone imata Edita Gashi (tekla je na Soča outdooru v domačem Tolminu, ima pa 761 točk) in Ivica Žlogar (KGT Papež Kamnik, 647) tako veliko prednost, da sta lahko brez škode izpustili tekmo v Vrhpolju. Ivici za ovratnik kot tretja diha Madeleine Whybrow (620).

Na precej krajši progi so za primorski pokal Leone v Vrhpolju tekli tudi otroci. V starejši kategoriji sta zmagala Jaka Kolenc (ŠD Podnanos) in Ota Vita Ačimović (Pivka).