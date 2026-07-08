Zmagi v Veliko Britanijo in na Dansko

TOLMIN • Domačini iz Posočja, na čelu z lastnikom kampa Gabrje pri Tolminu Sergejem Čujcem, so se izkazali kot dobri gostitelji, sicer pa Primorci v mednarodnem jadralnem padalstvu ta čas v glavnem ne kotirajo visoko. Tudi organizacija tekmovalne plati prireditve ni bila v primorskih, temveč v gorenjsko-štajerskih rokah inštruktorja letenja iz Železnikov Gašperja Prevca in Jošta Napreta iz kluba Metulj Rimske Toplice.

Močna konkurenca 119 tekmovalcev iz 22 držav (najbolj oddaljeni so prišli celo iz Kitajske in Argentine) je - zaradi muhastega vremena v hribih poleg matičnega letalnega območja na Tolminskem med vzletiščem Kobala in pristajališčem Gabrje - preizkusila tudi rezervno tekmovališče: vzletišče Lijak in pristajališče v novem padalskem centru v Šmihelu pri Novi Gorici.

Jadralni padalci so opravili pet dnevnih etap, dolgih od 53 do 73 kilometrov. Absolutno je zmagal Britanec Thomas Frances. Srebro je osvojil Nemec Adreas Malecki, bron pa že omenjeni Jošt Napret. Preostali najboljši Slovenci so bili Ljubljančan Timotej Majdič (11. mesto), Andrej Lovro Peternel Soklič (Turbulenca Preddvor) na 16. mestu in najboljši Primorec (Novogoričan) Matic Obid na 18. mestu.

Ženske se v jadralnem padalstvju zelo dobro kosajo z moškimi, saj je bila zmagovalka, Danka Mette Krum, šesta absolutno, srebrna Venezuelka Joanna di Grigoli pa osma. Bron si je med dekleti priborila Francozinja Amelie Basso. Do devetega mesta je segla najboljša Slovenka, Veronika Štampfl (Turbulenca Preddvor).

Tudi naslednja mednarodna tekma v jadralnem padalstvu v Sloveniji bo na Tolminskem. To bo Adrenalin cup, napovedan med 27. in 30. avgustom. Organizator je Društvo Adrenalin Gornje Posočje iz Drežnice pri Kobaridu, osnovno letalno območje pa bo takšno kot Naviter opnu - med Kobalo in Gabrjami pri Tolminu.