Zubin z osebnim rekordom do zmage

﻿Pirančan Mitja Zubin je zmagal na 400 m z ovirami.

NOVO MESTO • V Novem mestu se je zbralo 300 atletov iz 18 držav, med njimi je bil daleč najuglednejše ime Kristjan Čeh. Disk je vrgel 68,47 metra daleč. S to razdaljo je zlahka zmagal, obenem pa je postavil še rekord stadiona. V odsotnosti najboljšega Slovenca na tej progi, mednarodno priznanega Celjana Matica Iana Gučka, je na 400 m z ovirami zmagal član AD Piran Mitja Zubin z osebnim rekordom 49 sekund in 85 stotink.