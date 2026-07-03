Zubin z osebnim rekordom do zmage
Šesti in obenem predzadnji miting mednarodne lige Atletske zveze Slovenije je AK Krka gostil v Novem mestu, kjer je prvi zvezdnik, evropski prvak v metu diska, Kristjan Čeh, postavil rekord stadiona. Med Primorci se je z zmago in osebnim rekordom na 400 m z ovirami odlikoval Pirančan Mitja Zubin.
NOVO MESTO • V Novem mestu se je zbralo 300 atletov iz 18 držav, med njimi je bil daleč najuglednejše ime Kristjan Čeh. Disk je vrgel 68,47 metra daleč. S to razdaljo je zlahka zmagal, obenem pa je postavil še rekord stadiona. V odsotnosti najboljšega Slovenca na tej progi, mednarodno priznanega Celjana Matica Iana Gučka, je na 400 m z ovirami zmagal član AD Piran Mitja Zubin z osebnim rekordom 49 sekund in 85 stotink.
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