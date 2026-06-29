Američani in Iranci naj bi se strinjali o prenehanju zadnjih spopadov

Neimenovani vladni uradnik ZDA je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med ZDA in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana.

ZDA so pred dnevi odgovorile na iranski napad na ladijski promet skozi ožino, Iranci so potem napadli ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, ki so povzročili nekaj škode v Bahrajnu in Kuvajtu, vendar pa ameriške sile niso bile prizadete, navaja ABC, ki se sklicuje na neimenovani vladni vir v Washingtonu.

Vsi iranski droni in rakete, ki so leteli proti Bahrajnu in Kuvajtu naj bi bili sestreljeni ali pa niso zadeli ciljev, izjavo uradnika prenaša ABC. Uradnik je dodal, da ni bil zadet noben ameriški cilj, prav tako med Američani ni bilo poškodovanih.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v nedeljo izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug, poroča ABC.