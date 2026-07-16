Ameriška vojska v novem valu napadov onesposobila tanker v Hormuški ožini

Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) je ladja pod zastavo Curacaa prezrla več opozoril, nato pa jo je ameriško letalo onesposobilo z izstrelki hellfire. Ladja po navedbah Centcoma potem več ni plula proti Iranu.

Centcom je tudi sporočil, da so njihovi zadnji napadi usmerjeni proti iranskim vojaškim zmogljivostim, ki ogrožajo pomorski promet skozi Hormuško ožino.

Iran je medtem znova izvedel napade na ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih, v Bahrajnu pa so zaradi grožnje sprožili sirene, ki opozarjajo na zračni napad. Kuvajtska vojska je sporočila, da je od začetka dneva zaznala štiri manevrirne rakete in 21 brezpilotnikov.

Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah v bližini pristaniškega mesta Bandar Abas na jugu države, ki je bilo v zadnjih dneh večkrat tarča ameriških napadov.

Ameriški predsednik Donald Trump je med obiskom Pensilvanije dejal, da si Iran želi dogovora z ZDA, vendar Washington še ni sprejel odločitve, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval vojaške operacije, poroča televizija CBS.

"Videli bomo, ali bomo dosegli dogovor ali pa bomo zadevo preprosto dokončali," je dejal. Ob tem je Iran opozoril, da se mora primerno obnašati.

Na omrežju Truth Social je objavil, da naj bi Iran izpustil ameriško državljanko, ki naj bi bila po njegovih besedah neupravičeno pridržana od decembra lani. Njene identitete ni razkril, prav tako ne podrobnosti o okoliščinah izpustitve. Po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva je bilo junija v Iranu pridržanih šest ameriških državljanov.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Galibaf je medtem sporočil, da Iran ne vidi več razloga za spoštovanje memoranduma o soglasju z ZDA, če od njega ne bo imel koristi. Po njegovih besedah imajo iranske oborožene sile popolno svobodo pri odzivanju na sovražna dejanja.