Andrew Tate in brat Tristan spet aretirana zaradi domnevnega posilstva in trgovine z ljudmi

Obtožbe so povezane s štirimi novimi domnevnimi žrtvami mreže seksualnega izkoriščanja, zaradi katere sta brata na podlagi pričanj prvotnih treh tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Britansko tožilstvo je danes sporočilo, da so proti 39-letnemu Andrewu vložili sedem dodatnih obtožb zaradi posilstva in organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, tri obtožbe zaradi fizičnih napadov s povzročitvijo poškodb ter 19 obtožb zaradi "nespodobnih fotografij otrok in ekstremne pornografije".

Poti 38-letnemu Tristanu pa so vložili dodatne obtožbe zaradi spolnega napada, posilstev ter organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. Vsa domnevna kazniva dejanja segajo v čas med julijem 2010 in avgustom 2017, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Iz britanskega tožilstva so še sporočili, da so od ZDA zahtevali njuno izročitev na podlagi danes objavljenih dodatnih obtožb, potem ko ju v Veliki Britaniji že bremeni 21 obtožb.

Andrew Tate je namreč v Veliki Britaniji že obtožen desetih kaznivih dejanj posilstva, telesnega nasilja, trgovine z ljudmi in pridobivanja dobička iz prostitucije, medtem ko je Tristan obtožen enajstih kaznivih dejanj posilstva, telesnega nasilja in trgovine z ljudmi. Obtožena sta tudi pranja denarja in izogibanju plačevanja davkov.

Junija je romunsko tožilstvo sporočilo, da širi preiskavo, ki jo je pred skoraj štirimi leti začelo proti bratoma v okviru preiskav kriminalne združbe, pri kateri sumijo tudi pranje denarja.

Brata Tate imata sicer britansko in ameriško državljanstvo. Andrew, nekdanji profesionalni kickbokser in spletni vplivnež, je širšo prepoznavnost dosegel leta 2016, ko je nastopil v britanskem resničnostnem šovu Big Brother. Nato si je skozi leta zgradil mrežo več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih.

Večinoma so sledilci mladi moški, ki jim je Tate med drugim prodajal spletne tečaje o tem, kako obogateti in kako biti "pravi moški". Britanski vplivnež, ki se je tudi sam označil za seksista in mizogina, je znan po ponižujočem odnosu do žensk in provokativnih komentarjih.