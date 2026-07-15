Blanche na zaslišanju v senatu zagovarjal delo pravosodnega ministrstva in Trumpa

Med drugim je branil ravnanje ministrstva pri objavi dokumentov, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom, podprl poravnavo v protimonopolnem postopku proti družbama Live Nation in Ticketmaster ter zatrdil, da Trump po ustavi ne more kandidirati za tretji predsedniški mandat.

Nekdanji Trumpov osebni odvetnik je v uvodnem nagovoru poudaril, da si prizadeva za obnovitev zaupanja Američanov v pravosodno ministrstvo. Po njegovih besedah je bilo zaupanje javnosti v preteklih letih omajano, vlada pa si prizadeva to stanje popraviti. Ob tem je izpostavil boj proti nasilnemu kriminalu, mamilarskim kartelom in goljufijam ter sodelovanje med zveznimi, državnimi in lokalnimi oblastmi.

Na zaslišanju je priznal, da je pri objavi dokumentov v zadevi pokojnega pedofila Epsteina prišlo do napak, vendar poudaril, da so bile te odpravljene. Po njegovih besedah so morali po objavi popraviti približno odstotek vseh redakcij. Dodal je, da ministrstvo ostaja pripravljeno preučiti morebitne nove dokaze in ukrepati.

Blanche je odgovarjal tudi na vprašanja glede odločitev predsednika Trumpa o pomilostitvah oseb, obsojenih zaradi sodelovanja v napadu na kongres 6. januarja 2021. Dejal je, da je pomilostitve v preteklosti označil za velikodušne, vendar zanikal, da bi jih s tem podpiral ali slavil. Obenem je zavrnil očitke demokratskih senatorjev, da je zagovarjal nasilje nad pripadniki organov pregona.

Na vprašanje demokratskega senatorja Chrisa Coonsa je Blanche odgovoril, da po njegovem mnenju Trump po določbah ameriške ustave ne more kandidirati za tretji predsedniški mandat leta 2028.

Med razpravo je prišlo tudi do ostre izmenjave z demokratskim senatorjem Sheldonom Whitehousom glede direktorja Zveznega preiskovalnega urada (FBI) Kasha Patela. Blanche je vprašanja o Patelovih izpadih in nenamenskih porabah javnega denarja za potovanja z zaročenko označil za izjemno nesramna ter izrazil popolno zaupanje v njegovo delo.

V zvezi s protimonopolnim postopkom proti družbama Live Nation in Ticketmaster je Blanche ocenil, da je poravnava, ki jo je doseglo pravosodno ministrstvo, koristila potrošnikom. Na vprašanje o morebitni vlogi Bele hiše pri dogovoru je odgovoril, da tega ne ve, je pa dejal, da ministrstvo pri določenih vprašanjih sodeluje s pravnimi svetovalci predsednika.

Blanche je senatorjem povedal tudi, da je sporni sklad, ki ga je ministrstvo ustanovilo ob poravnavi Trumpove tožbe davčne uprave, opuščen. Ob tem je pojasnil, da še vedno velja ločen davčni dogovor, ki zavezuje ameriško davčno upravo in finančno ministrstvo glede prepovedi preiskav Trumpa in njegovih družinskih članov glede morebitnih davčnih prekrškov do časa poravnave.

Blancheva potrditev v senatu sicer ostaja negotova. Po smrti republikanskega senatorja Lindseyja Grahama in bolniški odsotnosti Mitcha McConnella imajo republikanci v pravosodnem odboru le še tesno večino, zato si lahko pri glasovanju privoščijo izgubo le enega glasu.