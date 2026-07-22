Blizu Pariza našli mrtvega bivšega domnevnega sodelavca Epsteina

PARIZ > Mrtvega Siada so na njegovem domu v pariškem predmestju Colombes našli v ponedeljek, so danes sporočili iz urada tožilstva v mestu Nanterre. Isti dan so odprli preiskavo vzroka smrti, v okviru katere bodo izvedli obdukcijo. Po poročanju nekaterih medijev naj bi umrl za posledicami srčnega infarkta.

V Epsteinovih dosjejih, ki jih je objavila ameriška vlada, se je njegovo ime pojavilo več kot tisočkrat. Siad je bil eden od francoskih državljanov, proti katerim je francosko specializirano tožilstvo za trgovino z ljudmi uvedlo preiskavo, ker naj bi pomagali Epsteinu pri trgovini z dekleti in njihovi spolni zlorabi. Epsteinu naj bi priskrbel dekleta, ki so se nanj obrnile v želji po manekenski karieri, obtožen pa je bil tudi več posilstev. Siada preiskovalci še niso zaslišali, vendar je že pred tem vse obtožbe zanikal in izrazil pripravljenost na sodelovanje.

V enem od elektronskih sporočil Epsteinu je leta 2014 svoja prizadevanja za pridobivanje žensk primerjal z ribolovom. "V tej naglici se včasih počutim kot ribič - včasih hitro ulovim ribo, včasih pa nobene," je napisal Siad, ki je kasneje trdil, da je Epstein izkoristil njegovo zaupanje.

Nekdanja švedska manekenka Ebba Karlsson, ki je februarja prva ovadila Siada, ker jo je kot 20-letnico posilil, je ob njegovi smrti danes za francosko tiskovno agencijo AFP izrazila prizadetost. "Bil je zelo blizu aretacije. Za to smo se zelo trudili, da bi dosegli pravico," je dejala. Siada je tudi obtožila, da jo je predstavil Geraldu Marieju, nekdanjemu evropskemu direktorju modne agencije Elite, ki ga je prav tako obtožila posilstva.

Epstein, ki je bil leta 2008 obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnic k prostituciji, je umrl v zaporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z otroki za spolne namene. Storil naj bi samomor.

Leta 2020 so francoske oblasti aretirale vodjo modne agencije Jean-Luca Brunela, ki je imel z Epsteinom vrsto let tesne stike, ker naj bi mu priskrbel dekleta. Priprli so ga zaradi obtožb posilstva mladoletnic, leta 2022 pa so ga še pred začetkom sojenja našli mrtvega v zaporu. Tudi on je storil samomor.