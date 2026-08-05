Ceuta opozarja na nevzdržen položaj otrok migrantov po navalu v eksklavo

MADRID > Španija je navedla, da je v sosednji Maroko vrnila 70.000 od 72.000 migrantov, ki so od prejšnjega četrtka nezakonito vstopili v Ceuto. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je v navalu umrlo najmanj 79 migrantov, večinoma zaradi utopitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med približno 2500 ljudmi, ki so ostali v španski eksklavi na severu Afrike, je več sto mladoletnikov brez spremstva, ki živijo v obupnih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Humanitarna organizacija Save the Children medtem ocenjuje, da je med migranti, ki so še vedno v Ceuti, približno tisoč "nezaščitenih" mladoletnikov.

Vivas je za špansko radiotelevizijo RTVE pojasnil, da lokalne oblasti skrbijo za 1100 mladoletnih migrantov, medtem ko je teoretična zmogljivost pomoči le za 90 mest. "To je absolutno nevzdržen položaj," je dejal in dodal, da obstaja "veliko tveganje za red in javno varnost", ker so sprejemni centri preobremenjeni.

"Prosimo za pomoč, za podporo preostale Španije prek osrednje vlade," je še pozval Vivas in ponovno kritiziral "pozen in očitno nezadosten" odziv levičarske vlade na krizo.

Visoki predstavnik španske vlade v Ceuti Miguel Angel Perez je danes sporočil da so na ulicah eksklave "še vedno mladoletniki, kar predstavlja prednostno nalogo in vir velike zaskrbljenosti".

Špansko ministrstvo za mladino in otroke je v torek napovedalo 25 milijonov evrov nujnih sredstev za Ceuto, da bi temu majhnemu ozemlju s 84.000 prebivalci pomagali pri skrbi za mladoletnike. Dve šoli so preuredili v sprejemna centra za mladoletne migrante brez spremstva, zlasti za dekleta.

Kakršna koli prerazporeditev otrok v preostale dele Španije v skladu z veljavnimi pravnimi določbami pa bi verjetno naletela na odpor regij, ki jih vodita konservativna Ljudska stranka (PP) in proti priseljensko usmerjena skrajno desna Vox, še navaja AFP.