Danska premierka na vrhu Nata: Grenlandija ni naprodaj

"Naše stališče je jasno od samega začetka: Grenlandija seveda ni naprodaj," je ob prihodu na vrh zavezništva poudarila Frederiksen in izrazila obžalovanje nad Trumpovim vztrajanjem pri prevzemu nadzora nad arktičnim otokom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v imenu ameriške nacionalne varnosti že večkrat izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, v začetku leta je celo zagrozil, da jo bodo ZDA zavzele zlepa ali zgrda. Če arktičnega otoka, ki je bogat z nahajališči redkih zemelj, ne bodo prevzele ZDA, bi to po njegovi oceni lahko storili Kitajska ali Rusija.

V zadnjih mesecih so se sicer težnje ameriškega predsednika po Grenlandiji nekoliko umirile. Tako grenlandske kot danske oblasti medtem vseskozi poudarjajo, da lahko samo Grenlandija odloča o svoji prihodnosti.