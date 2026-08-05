Del Muskove rakete Falcon 9 naj bi trčil v Luno

V Luno naj bi trčil del rakete Falcon 9 zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX v velikosti približno petnadstropne stavbe. Že pred domnevnim trkom so strokovnjaki napovedali, da trčenja z Zemlje s prostim očesom ne bo mogoče videti, vendar sofisticirani teleskop bi lahko zaznal blisk z Lunine površine.

Kot poroča BBC, nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, ni bilo postavljeno tako, da bi trk posnelo v živo, zato bodo znanstveniki primerjali posnetke Lune pred in po trku. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bi za potrditev trka lahko potrebovali več ur ali celo dni.

Ameriška vesoljska agencija Nasa navaja, da trk "ne predstavlja nevarnosti za Zemljo", strokovnjaki pa so dogodek označili kot priložnost za "zbiranje lunarnih podatkov o dogodku in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju".

Po navedbah tiskovnega predstavnika Nase Jimija Russla bo Nasa mesto trka še naprej opazovala v znanstvene namene, vendar "za Zemljo ni nevarnosti", poroča BBC.

Del rakete SpaceX naj bi po poročanju BBC, ki se sklicuje na astronoma Billa Graya, trčil v bližini kraterja Einstein, ki se nahaja na osvetljenem delu Lune. Gray je razvil programsko opremo, ki mu je napoved trka dela rakete omogočila že leta 2025.

Raketa Falcon 9 podjetja SpaceX je januarja lani iz vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi proti Luni ponesla dva pristajalna modula in opremo v okviru ameriško-japonske misije. Del te rakete je mogoče večkrat uporabiti in je zasnovana tako, da se lahko vrne na Zemljo.