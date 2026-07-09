Demokratski kandidat za zvezni senat iz države Maine po škandalih končal kampanjo

Platner je v videoposnetku, objavljenem v sredo zvečer, sporočil, da bo vložil uradno dokumentacijo za umik kandidature, s čimer bo ameriškim demokratom omogočil, da na glasovnico uvrstijo novega kandidata. Ob tem je zatrdil, da so mediji in politični establišment prevzeli vlogo sodnika, porote in rablja, ter znova odločno zanikal vse očitke.

Odločitev je sprejel nekaj dni po tem, ko ga je nekdanja partnerica javno obtožila spolnega napada. Jenny Racicot trdi, da jo je Platner pred skoraj petimi leti prisilil v spolni odnos, čeprav ga je večkrat prosila, naj preneha. Platner obtožbe zanika, poroča Wall Street Journal.

Po razkritju obtožb so mu podporo umaknili številni vodilni demokratski politiki in dosedanji zavezniki, ustavili finančno podporo njegovi kampanji ter ga pozvali k umiku iz tekme. Med njimi je tudi vodja manjšine v senatu Chuck Schumer, neodvisni senator Bernie Sanders in newyorški župan Zohran Mamdani.

Demokratska stranka v Mainu mora do 27. julija določiti novega kandidata za senatne volitve. Strankin državni odbor je že napovedal sklic nominacijske konvencije, podrobnosti o postopku pa še niso znane.

Med možnimi zamenjavami se omenjajo nekdanji predsednik senata Maina Troy Jackson, državna sekretarka Shenna Bellows, nekdanji direktor državnega zdravstvenega urada Nirav Shah ter soustanovitelj pivovarne Maine Beer Company Dan Kleban.

Platnerjev odstop dodatno otežuje prizadevanja demokratov za prevzem nadzora nad 100-članskim senatom, kjer imajo republikanci trenutno 53 sedežev, demokrati pa z dvema neodvisnima 47. Če demokrati v Mainu ne bodo zmagali, bodo morali za osvojitev večine v senatu zmagati tudi v tradicionalno republikanskih državah, kot so Teksas, Ohio in Iowa, poroča Wall Street Journal.

41-letni nekdanji marinec in gojitelj ostrig Platner je letos presenetljivo osvojil demokratsko nominacijo z izrazito populističnim sporočilom, da sta obe veliki ameriški stranki izneverili delavce v Mainu v korist velikih podjetij in najbogatejših.

Njegovo kampanjo pa so v zadnjih tednih zaznamovala tudi razkritja spornih objav na spletnem forumu Reddit, prikrite tetovaže povezane z nacistično simboliko ter priznanje, da je ženskam pošiljal spolno eksplicitna sporočila.