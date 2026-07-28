Demokratski kongresnik v ZDA sprožil preiskavo predsednika Fife Infantina

WASHINGTON > Infantino se trenutno od Raskina in kongresnih demokratov nima česa bati, saj so v manjšini in republikanska večina jim ne bo potrdila izdaje nalogov za zaslišanje in dokumentacijo, vse pa se lahko hitro postavi na glavo od januarja 2027, ko bi lahko demokrati glede na ankete o letošnjih novembrskih kongresnih volitvah, spet prevzeli večino. Infantina bodo potem dodali dolgemu seznamu načrtovanih preiskav in zaslišanj Trumpove vlade.

Raskin od Fife zahteva obsežno dokumentacijo o stikih z Belo hišo, domnevnih ugodnostih za predsednika in njegov krog ter informacijah o prodaji vstopnic za letošnje svetovno prvenstvo, ki je potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Raskin je v pismu od Fife zahteval, da najpozneje do 9. avgusta posreduje vse dokumente in komunikacijo povezano z morebitnimi darili, denarnimi nakazili, nagradami, priznanji ali drugimi ugodnostmi, ki jih je organizacija namenila predsedniku Trumpu, članom njegove vlade, njihovim družinskim članom ali povezanim subjektom, med njimi tudi podjetju Trump Organization.

Poleg tega želi vpogled v evidence obiskovalcev Fifinih pisarn v Miamiju in New Yorku, vključno s prostori v stolpnici Trump Tower, ki jih je Fifa najela lani. Zahteva tudi hrambo vse komunikacije med predstavniki Fife in predstavniki Trumpove vlade oziroma organizatorji predsedniške inavguracije, ne glede na komunikacijski kanal. Med drugim omenja aplikacije Signal, Telegram, WhatsApp ter družbeni omrežji X in Truth Social.

Raskin je Infantina pozval tudi, naj se ob naslednjem obisku ZDA udeleži zaslišanja pred pravosodnim odborom predstavniškega doma.

Po navedbah demokratov preiskava proučuje domnevno dolgotrajno prizadevanje Fife, da bi si pri predsedniku Trumpu zagotovila poseben položaj in politične usluge, ob tem pa naj bi organizacija med svetovnim prvenstvom ameriškim navijačem zaračunavala pretirano visoke cene vstopnic.

Po poročanju časnika The New York Times bi se lahko trenutno nadobudna preiskava po novembrskih kongresnih volitvah spremenila v uradno parlamentarno preiskavo, ko bo Raskin najverjetneje prevzel vodenje pravosodnega odbora.

V pismu Raskin izpostavlja posebno nagrado za mir, ki jo je Fifa prvič podelila Trumpu med decembrskim žrebom skupin svetovnega prvenstva v Washingtonu. Nagrado je označil za očitno izmišljeno in brez prave vsebine.

Kritičen je tudi do odločitve Fife, da je odprla pisarno v newyorški stolpnici Trump Tower. Po njegovih navedbah naj bi tržna vrednost najema znašala približno 600.000 ameriških dolarjev letno. Takšne poteze naj bi bile po Raskinovem mnenju namenjene vplivanju na odločitve predsednika in njegove administracije v korist Fife.

Posebno pozornost pa namenja odločitvi Fife, da je odpravila prepoved nastopa ameriškemu reprezentantu Folarinu Balogunu, ki je bil zaradi rdečega kartona na tekmi proti Bosni in Hercegovini kaznovan s prepovedjo igranja naslednje tekme. Trump je sam javno priznal, da je poklical Infantina in se mu pritožil in Fifa je nogometašu kazen odpravila, kar je sprožilo svetovno ogorčenje.

Raskin v pismu opozarja tudi na spremembe v notranjem upravljanju Fife od Infantinove izvolitve leta 2016. Spominja, da je bil Infantino izvoljen po obsežnih korupcijskih aferah, ki so pretresle svetovno nogometno organizacijo, vendar naj bi po njegovem mnenju oslabil nekatere etične mehanizme in zmanjšal neodvisni nadzor nad delovanjem Fife.

Preiskava zajema tudi prodajo vstopnic za letošnje svetovno prvenstvo. Demokrati Fifi očitajo uporabo sistema dinamičnega določanja cen, ki je bil na svetovnem prvenstvu uporabljen prvič. Cene so se spreminjale glede na povpraševanje, zaradi česar so številni navijači za vstopnice plačali bistveno več. Prodajne prakse Fife zaradi tega že preiskujejo pravosodni organi zveznih držav New York in New Jersey.

Iz Bele hiše so se na Raskinovo pobudo odzvali ostro in Raskina žaljivo označili kot človeka, ki ga imajo neumni za pametnega. Bela hiša poudarja zgodovinski uspeh svetovnega prvenstva z več milijardami dolarjev prihodkov ter pomembno spodbudo gospodarstva mest, ki so gostila tekme.

Infantino se sooča z vse glasnejšimi kritikami posameznih nacionalnih nogometnih zvez. Norveška nogometna zveza je napovedala, da bo pri Fifinem etičnem odboru vložila uradno prijavo zaradi okoliščin razveljavitve Balogunove kazni in domnevnega političnega vpliva na odločanje.

Infantino se je na očitke odzval z obsežno objavo na družbenem omrežju Instagram, v kateri je v petnajstih točkah zavrnil kritike, jih obtožil širjenja neresnic in sovražnega govora ter letošnje svetovno prvenstvo označil za velik organizacijski in športni uspeh.