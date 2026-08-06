Dobrindt incident na letališču v Leipzigu označil za scenarij hibridnega napada

"Domnevati moramo, da gre za zelo resen varnostni incident," je novinarjem na letališču v Leipzigu dejal Dobrindt in pojasnil, da v incidentu uporabljena tehnologija ne kaže na amaterski pristop. Opozoril je, da je Nemčija pogosto tarča hibridnih groženj in zagotovil, da je v teku preiskava o izvoru drona in o tem, kdo stoji za incidentom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemška policija je v sredo sporočila, da so na letališču Leipzig/Halle ponoči začasno prekinili lete, potem ko so odkrili dron z eksplozivno napravo. Po navedbah varnostnih virov so brezpilotnik opazili v bližini ukrajinskega transportnega letala Antonov. Policija je dron zasegla in onesposobila eksplozivno napravo.

Po navedbah policije naj bi pozneje drugo tovorno letalo v zraku v bližini letališča trčilo z neznanim predmetom. Kljub temu naj bi varno pristalo na letališču v Hannovru. Po pristanku naj bi na letalu odkrili manjšo škodo.

Letališče Leipzig/Halle, ki leži v vzhodni Nemčiji, ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz Nata, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. Ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksej Makejev je izrazil sum, da je za incident odgovorna Rusija. "Kdo drug bi lahko bil, če ne Rusija," je dejal za televizijo Welt.

Številne evropske države, med njimi Nemčija, so zlasti lani večkrat poročale o dronih, opaženih nad ali v bližini občutljivih lokacij, kot so vojaški objekti in letališča. Nekateri politiki so odgovornost za te incidente pripisali Rusiji, ki da izvaja operacije hibridnega vojskovanja. Več držav je ob tem sprejelo konkretne ukrepe za krepitev obrambe proti dronom.