Dogovor Libanona in Izraela ob nasprotovanju Hezbolaha na trhlih temeljih

Po besedah Aouna želi Bejrut vzpostaviti suverenost nad celotnim ozemljem države in prisotnost libanonske vojske tudi na jugu - vse do meje z Izraelom, kjer se nadaljujejo izraelski napadi in spopadi s pripadniki Hezbolaha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporazum zavezuje Libanon, da ponovno vzpostavi suverenost nad svojim ozemljem prek "preverjene razorožitve nedržavnih oboroženih skupin in razgradnje z njimi povezane infrastrukture", kar bo omogočilo postopni umik izraelskih sil, navaja besedilo, ki ga je objavil ameriški State Department.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob sklenitvi dogovora v petek izjavil, da bo Washington libanonski vojski zagotovil 30 milijonov dolarjev za "izboljšanje zmogljivosti in kapacitet".

Libanonske sile naj bi namreč razorožile vplivni Hezbolah, ki ga podpira Iran. Izrael je napovedal, da bodo njihove sile do razorožitve šiitskega gibanja še naprej zasedale jug Libanona.

Hezbolah zaradi tega ostro zavrača dogovor, ki ga vidi kot kapitulacijo, in se zavzema za prekinitev spopadov v Libanonu v okviru pogajanj med ZDA in Iranom.

Predsednik libanonskega parlamenta Nabih Beri je v ponedeljek prav tako kritiziral dogovor in opozoril, da bi lahko ta razdelil Libanonce.

Izrael medtem kljub dogovoru še vedno izvaja napade na jugu Libanona, kjer je tudi enostransko razglasil "varnostno območje", ki se razteza približno deset kilometrov globoko na libanonskem ozemlju vzdolž meje.

Od začetka marca, ko je Hezbolah z napadi na izraelsko ozemlje podprl Iran v vojni, ki sta jo proti islamski republiki sprožila Izrael in ZDA, je bilo v izraelski agresiji na Libanon ubitih več kot 4200 ljudi, več kot milijon je razseljenih.