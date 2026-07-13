EU zaradi rasti cen gnojil namenja milijardno pomoč

Sveženj prinaša vzpostavitev nove likvidnostne sheme v okviru sredstev za razvoj podeželja za podporo v kriznih razmerah.

BRUSELJ • V okviru svežnja, ki ga je junija predlagala Evropska komisija, bo mobiliziranih 540 milijonov evrov pomoči iz proračuna EU. Ker bodo lahko države članice to pomoč nadgradile tudi z aktiviranjem nacionalnih sredstev do višine dvakratnika evropske pomoči, bo končni znesek skupne razpoložljive finančne podpore znašal 1,5 milijarde evrov, so ob predstavitvi svežnja pojasnili v Evropski komisiji.

Sveženj prinaša vzpostavitev nove likvidnostne sheme v okviru sredstev za razvoj podeželja za podporo v kriznih razmerah. Državam članicam bo dana tudi možnost, da kmetom predčasno izplačajo neposredna plačila in da prilagodijo proračune za neposredna plačila za leto 2027.

Države bodo imele tudi možnost ciljno usmerjene prilagoditve skupne kmetijske politike, s čimer bodo lahko kmetom zagotovile hitrejšo in prožnejšo podporo za dostop do gnojil.

Širši sveženj prinaša tudi povečanje kmetijskih rezerv za dodatnih 300 milijonov evrov iz proračuna EU za letos ter ukrepe za izboljšanje oskrbe z gnojili, tudi s povečevanjem njihove proizvodnje v EU.

Uredba, ki prinaša finančno pomoč, bo po zeleni luči Evropskega parlamenta minuli teden in zdaj še članic začela veljati takoj naslednji dan po objavi v uradnem listu EU.