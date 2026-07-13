EU želi omejiti dostop mladoletnikov do družbenih omrežij

BRUSELJ • "Zelo jasno je, da potrebujemo starosti ustrezne omejitve dostopa do platform. Ne gre za to, ali lahko otroci dostopajo do družbenih omrežij, ampak gre za to, ali in kdaj lahko družbena omrežja dostopajo do naših otrok," je ob prevzemu poročila strokovnega panela o varnosti otrok na spletu povedala predsednica komisije. Po njenem mnenju je treba najprej ugotoviti, katere spletne platforme škodujejo otrokom. To so predvsem družbena omrežja, pa tudi druge platforme s starosti neprimernimi in zasvojljivimi vsebinami in funkcionalnostmi. "Ko imamo to jasno definirano kategorijo, pa moramo razmisliti o postopnem dostopu za različne starostne skupine. Otroštvo namreč ne bo čakalo. Ko gre enkrat mimo, ga ne moremo več vrniti," je poudarila predsednica komisije.

Družbena omrežja šele po 13. letu, do tretjega leta brez zaslonov

Strokovni panel po besedah enega od dveh vodij Jörga Fegerta predlaga, da bi v EU mladoletnikom dostop do družbenih omrežij in določenih drugih platform brez nadzora postopoma dovolili šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Pri tem bi morali ponudniki zagotoviti, da so njihove platforme varne že v zasnovi in da mladostnikov ne izpostavljajo tveganjem za zasvojenost.

Mlajši otroci bi lahko medtem do družbenih omrežij, primernih njihovi starosti, dostopali ob spremstvu staršev ali učiteljev, je še povedal Fegert. Obenem predlagajo, da otrok do dopolnjenega 3. leta starosti sploh ne bi izpostavljali zaslonom.

Kot so pojasnili neimenovani člani strokovnega panela, so se za mejo pri 13. letu starosti odločili, ker znanstvene ugotovitve kažejo, da družbena omrežja za otroke do te starosti predstavljajo tveganje in da od njih nimajo nobenih koristi. Za starejše mladoletnike pa dokazi niso povsem jasni.

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Kako točno bo omejen dostop do družbenih omrežij po 13. letu starosti, bi lahko medtem po mnenju strokovnjakov prepustili državam članicam in bo odvisno od njihovih družbenih norm. Te bi lahko mejo postavile tudi pri višji starosti, so povedali. Von der Leyen je v odzivu na poročilo dejala, da se ji zdi predlagani pristop "zelo prepričljiv". Napovedala je, da bo komisija ustrezno pravno podlago predstavila jeseni.

Bruselj možnost uvedbe starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij preučuje, potem ko se je za to odločilo oziroma je to napovedalo že več držav članic unije. Njihove načrte bo komisija upoštevala pri pripravi predloga, ki bo namenjen uskladitvi pristopa in iskanju skupne rešitve na ravni unije, je povedala predsednica.