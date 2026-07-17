Evropski komisar Slovenijo posvaril pred zniževanjem standardov na področju boja proti korupciji

BRUSELJ • "Komisija pozorno spremlja zadnje dogajanje v Sloveniji. Ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali k oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji, se je treba izogniti," je na vprašanje glede predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) odgovoril Michael McGrath.

Spomnil je, da je EU z nedavno sprejeto direktivo okrepila svoj pravni okvir na področju boja proti korupciji. Ta od držav članic zahteva, da imajo institucije in organe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, pregonom in preiskovanjem korupcije.

"Ključnega pomena je, da vsak nov organ lahko svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter z zadostnimi materialnimi in človeškimi viri," je dejal McGrath.

Evropska komisija sicer v danes objavljenem poročilu o stanju vladavine prava v državah članicah ni ocenila predloga zakona o Skoku, ki ga je vlada sprejela v četrtek.

Do predloga zakona, ki med drugim prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja, so bili danes kritični tako na državnem tožilstvu, kot tudi na vrhovnem sodišču. Več institucij, med njimi Varuh človekovih pravic in KPK, pa je že v četrtek v skupnem sporočilu za javnost opozorilo na neprimernost zakonodajnega postopka v primeru predloga zakona o Skoku.