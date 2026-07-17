STA

Evropski komisar Slovenijo posvaril pred zniževanjem standardov na področju boja proti korupciji

Svet
17. 07. 2026, 16:02 , posodobljeno: 17. 07. 2026, 16:02

Slovenija se mora pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju, je danes ob predstavitvi poročila o vladavini prava v EU poudaril evropski komisar za vladavino prava in pravosodje Michael McGrath.

Belgija, Bruselj.Sedmo letno porocilo Evropske komisije o stanju pravne drzave, v katerem ocenjuje standarde pravne drzave v vseh 27 drzavah clanicah EU ter stirih drzavah kandidatkah (Albanija, Crna gora, Severna Makedonija in Srbija).Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, pravno drzavo in varstvo potrosnikov Michael McGrath.

Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, pravno državo in varstvo potrošnikov Michael McGrath

Foto: Thierry Monasse/sta

BRUSELJ • "Komisija pozorno spremlja zadnje dogajanje v Sloveniji. Ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali k oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji, se je treba izogniti," je na vprašanje glede predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) odgovoril Michael McGrath.

Spomnil je, da je EU z nedavno sprejeto direktivo okrepila svoj pravni okvir na področju boja proti korupciji. Ta od držav članic zahteva, da imajo institucije in organe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem, pregonom in preiskovanjem korupcije.

"Ključnega pomena je, da vsak nov organ lahko svoje preventivne naloge izvaja neodvisno ter z zadostnimi materialnimi in človeškimi viri," je dejal McGrath.

Evropska komisija sicer v danes objavljenem poročilu o stanju vladavine prava v državah članicah ni ocenila predloga zakona o Skoku, ki ga je vlada sprejela v četrtek.

Do predloga zakona, ki med drugim prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja, so bili danes kritični tako na državnem tožilstvu, kot tudi na vrhovnem sodišču. Več institucij, med njimi Varuh človekovih pravic in KPK, pa je že v četrtek v skupnem sporočilu za javnost opozorilo na neprimernost zakonodajnega postopka v primeru predloga zakona o Skoku.

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