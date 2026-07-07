Nova pravila EU prinašajo več pravic letalskim potnikom

STRASBOURG • Letalski potniki v EU bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude, daljše od treh ur, če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom ali če bo potniku zavrnjeno vkrcanje. Odškodnine za lete z zamudo ali odpovedane lete ostajajo nespremenjene in bodo odvisne od dolžine leta: 250 evrov za potovanja do 1500 kilometrov, 400 evrov za potovanja znotraj EU, daljša od 1500 kilometrov, in druga potovanja med 1500 in 3500 kilometrov, ter 600 evrov za vsa druga daljša potovanja, so v sporočilu za javnost pojasnili v Evropskem parlamentu.

Letalski prevozniki bodo lahko za svoja najdaljša potovanja znižali odškodnino za polovico, če bodo potniki po motnji potovanja imeli možnost spremembe poti do cilja ali če zamuda ob prihodu ne bo daljša od štirih ur.

Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Nova pravila bodo vključevala odprt seznam teh izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere, moteči potniki ter stavke.

Hrana, prenočitev in odškodnine ob zamudah letov

V vseh primerih bodo letalski prevozniki še vedno dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču. Na vsaki dve uri čakanja jim bodo morali ponuditi okrepčila, po treh urah pa obrok. Ob daljših zamudah jim bodo morali zagotoviti prenočitev, in sicer za največ tri noči, če letalski prevoznik ne more vplivati na motnjo.

Potnikom, ki se bodo namesto za spremembo poti odločili za povračilo stroškov, bodo stroški samodejno povrnjeni. V primeru motenj potovanja bodo potniki v štirih dneh po prekinitvi potovanja prejeli jasna navodila za vložitev zahtevka za odškodnino. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki devet mesecev časa. Letalski prevozniki bodo na drugi strani imeli na voljo 30 dni, da plačajo odškodnino ali se sklicujejo na izredne razmere in pojasnijo, zakaj odškodnina ne bo zagotovljena.

Več preglednosti pri cenah letalskih vozovnic in prtljage

V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Za boljšo preglednost in primerljivost cen pa bodo morali letalski prevozniki, posredniki in iskalni portali na začetku postopka rezervacije vedno prikazati ceno vozovnice, ki vključuje ročno prtljago. Potnikom, ki bodo potovali brez ročne prtljage, bodo letalski prevozniki lahko ponudili cenejše vozovnice.

Pravila, ki niso bila posodobljena vse od leta 2004, predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila. Prinašajo tudi večjo preglednost cen in primerljivost letalskih vozovnic.

Nova pravila bi lahko začela veljati že letos

Evropski poslanec Andrej Novakov (EPP), ki bil glavni pogajalec v imenu Evropskega parlamenta, je današnje glasovanje označil za zmago tako za potnike, kot za evropsko letalstvo. "Po več kot 13 letih zastoja končno nadomeščamo negotovost z jasnimi pravili, močnejšimi pravicami in zaupanjem," je poudaril.

Novo zakonodajo mora do avgusta zdaj potrditi še Svet EU. Posodobljena pravila bodo začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu EU. Države članice in podjetja v EU bodo nato imeli na voljo eno leto, da se pripravijo na njihovo izvajanje.