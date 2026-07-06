Francoski premier preživel nezaupnico zaradi odziva na vročinski val

PARIZ > Zeleni so predlog nezaupnice v četrtek vložili po nenavadno visokih temperaturah v maju in nato še rekordnemu, 11-dnevnemu vročinskemu valu v juniju, zaradi katerega so po vsej Franciji zaprli več šol in odpovedali več festivalov.

A predlog je podprlo le 132 poslancev državnega zbora, večinoma iz vrst Zelenih in skrajno leve stranke Nepokorna Francija, ki tako ni dosegel zahtevanega praga 289 glasov, navaja AFP.

Lecornu je pred glasovanjem podpisnike obtožil, da "izkoriščajo žrtve" iz obdobij ekstremne vročine in predlog označil za politično manevriranje pred predsedniškimi volitvami naslednje leto.

Čeprav je bilo pričakovati, da bo predlog zavrnjen, so bili nekateri politiki do vlade Lecornuja kritični, da je bila med junijskim vročinskim valom, ko so temperature v številnih delih države presegle 40 stopinj Celzija, na njih nezadostno pripravljena.

Vodja Zelenih Cyrielle Chatelain je prejšnji teden dejala, da je za smrtne žrtve poleg visokih temperatur kriva tudi "neprilagojenost" vlade na podnebne spremembe.

Francija je prejšnji mesec sicer zabeležila najbolj vroč junij, odkar so leta 1947 začeli zbirati podatke. Po podatkih francoskih oblasti so v Franciji med vročinskim valom zabeležili skoraj 30-odstotni porast smrti.