Hegseth za vojake uvaja letne preglede ravni testosterona

WASHINGTON • Tistim, pri katerih bodo zdravniki ugotovili pomanjkanje hormona, bo omogočeno nadomestno hormonsko zdravljenje. Hegseth je odločitev sporočil v videoposnetku na družbenem omrežju X in objavil, da bodo pregledi postali del rednih zdravstvenih pregledov za starejše od 30 let, mlajši pa bodo lahko raven testosterona preverjali prostovoljno.

Po ministrovih besedah je cilj programa zagotoviti vojakom najboljšo zdravstveno oskrbo ter ohraniti njihovo telesno in duševno pripravljenost tako za prihodnje naloge kot tudi za življenje po koncu vojaške kariere. Dodal je, da sodobno bojišče zahteva najvišjo raven telesne in psihološke pripravljenosti, zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav pa naj bi prispevalo k večji operativni sposobnosti vojske.

Nizka raven testosterona vse pogostejša

Po podatkih ameriškega urološkega združenja se ocenjeni delež moških s pomanjkanjem testosterona med raziskavami precej razlikuje, saj se giblje od dveh do 50 odstotkov, odvisno od uporabljenih meril. Nekdanji komisar ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) Marty Makary je letos na strokovni razpravi navedel raziskavo iz leta 2007, po kateri ima približno 5,6 odstotka moških, starih od 30 do 79 let, hkrati nizko raven testosterona in spremljajoče simptome, kot so depresija ter zmanjšana telesna moč.

Izpostavljenost stresu lahko vodi do pomanjkanja testosterona

Vojaški urolog Theodore Crisostomo-Wynne je na letošnji razpravi pri FDA opozoril, da je pomanjkanje testosterona posebej izrazito pri pripadnikih specialnih enot. Po njegovih besedah raziskovalci pri njih opažajo pojav tako imenovanega sindroma operativca, ki ga povezujejo s kroničnim stresom, izpostavljenostjo eksplozijam, poškodbami možganov in motnjami spanja, posledica pa so hormonske motnje ter spremembe razpoloženja in kognitivnih sposobnosti.