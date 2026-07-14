Ice po dveh smrtonosnih streljanjih začasno prekinja zaustavljanje vozil

Po navedbah vira, seznanjenega z navodili, ukrep velja za agente oddelka za izvrševanje in odstranjevanje, ki je pristojen za aretacije in deportacije nezakonitih priseljencev. Ti ne smejo več samostojno zaustavljati vozil, razen če izvršujejo kazenski nalog, pri čemer morajo sodelovati z drugimi pristojnimi organi, navaja CNN.

Odločitev sledi ponedeljkovemu smrtonosnemu streljanju v mestu Biddeford v zvezni državi Maine, kjer je agent Ice ustrelil 26-letnega zakonitega priseljenca iz Kolumbije Joana Sebastiana Guerrera.

Po navedbah sosedov je bil pokojnik oče družine, imel je dovoljenje za delo v ZDA in številko socialnega zavarovanja. Organizacija za pravice priseljencev v Mainu je sporočila, da je v državi prebival zakonito.

Ministrstvo za domovinsko varnost trdi, da je agent streljal, ker se je bal za javno varnost, potem ko je Guerrero z vozilom skušal pobegniti. Priče trdijo nasprotno, in sicer da se je poskušal zaustaviti. Podrobnosti o tem, zakaj naj bi predstavljal nevarnost, ministrstvo ni podalo.

Incident v Mainu se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je zvezni agent med prometno kontrolo v teksaškem Houstonu ustrelil in ubil nezakonitega priseljenca iz Mehike, ki je več desetletij živel in delal v ZDA brez težav z zakonom. Mehika je po tem incidentu vložila zahteve za kazenske preiskave najmanj 11 smrtnih primerov priseljencev zaradi posredovanja Ice.

Tiskovni predstavnik Ice je ob odločitvi o spremembi taktike dejal, da agencija nenehno ocenjuje svoje postopke, da bi zagotovila varnost svojih uslužbencev in odstranila kriminalce z ulic, podrobnosti o operativnih spremembah pa ni želel razkriti, še poroča CNN.