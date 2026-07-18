Indija uspešno izstrelila prvo zasebno orbitalno raketo

Približno 15 minut po izstrelitvi je raketa Vikram-1 uspešno izstrelila svoj tovor v orbito na višini 450 kilometrov, s čimer je Indija postala tretja država, ki je dosegla zmogljivost za izstrelitve v orbito s pomočjo zasebnega podjetja, je poročal Reuters.

Vikram-1 v višino meri 22 metrov, prenaša pa lahko tovor s težo do 350 kilogramov.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so bili med tokratnim tovorom tudi robotske roke za odstranjevanje vesoljskih odpadkov, diamant iz laboratorija in miniaturna raketa iz zlata, na kateri so upodobljeni indijski fiziki in inženirji.

Indijski premier Narendra Modi je izstrelitev pozdravil kot odločilni trenutek v indijski vesoljski zgodovini. "Vse večja vključenost našega zasebnega sektorja odpira nove možnosti in pospešuje inovacije," je dejal.

Tudi podjetje Skyroot je sporočilo, da je bil polet zelo uspešen. Pred prehodom na redne komercialne polete bodo opravili še več testnih poletov.

Indijski vesoljski sektor, ki je vreden okoli 8,4 milijarde dolarjev, se v zadnjih letih zalo hitro širi, vse odkar se je leta 2020 odprl za zasebne akterje. Danes v njem deluje več kot 400 zagonskih podjetij.