Iran in Oman naj bi bila blizu začasnemu dogovoru o Hormuški ožini

"Ožina bo zelo kmalu odprta ali pa bodo zelo močno napadeni - in potem bo ožina odprta," je Donald Trump dejal med obiskom Kalifornije, vsebino pogovora za Fox News povzema francoska tiskovna agencija AFP.

A ob tem je ocenil, da potekajo "zelo dobri pogovori", in vztrajal, da si Teheran želi najti način za končanje konflikta, ki se je začel 28. februarja, ko so sile ZDA in Izraela napadle Iran.

Ameriški Axios danes ob sklicevanju na neimenovane regionalne in ameriške uradnike poroča, da so ZDA, Iran in Oman zelo blizu sklenitvi začasnega dogovora za odprtje Hormuške ožine, strateško pomembne plovne poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. ZDA si prizadevajo, da bi bil dogovor naznanjen še danes, navaja Axios.

Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med Iranom in Omanom o varnem prehodu skozi ožino. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine.

Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Nato bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je za ameriško televizijo CNBC v torek izrazil pričakovanje, da bi bil dogovor med Iranom in Omanom lahko sklenjen že v torek ali danes.

ZDA in Iran sta junija podpisala memorandum o soglasju, a so se razmere na Bližnjem vzhodu ponovno poslabšale, potem ko je iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji.