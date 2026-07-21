Iran napadel več ciljev v zalivskih državah

TEHERAN > Kuvajtske oblasti so danes na družbenem omrežju X sporočile, da "Iran nadaljuje z grozovitimi napadi na Kuvajt, saj je že četrti dan zapored zadel termoelektrarno in napravo za razsoljevanje morske vode, kar je povzročilo požar več poslopij".

Jordanska vojska pa je danes sporočila, da je jordanski sistem zračne obrambe "prestregel tri iranske rakete, ki so letele proti kraljevini", pri čemer ni nastala škoda, ravno tako ni bilo poškodovanih ljudi. Pred tem je vojska sporočila, da je prestregla tudi pet iranskih dronov.

Iran je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP medtem potrdil, da so z napadi ciljali na "komplekse terorističnih sil ZDA v regiji Rukban".

Da so prestregle iranske izstrelke, so danes sporočile tudi bahrajnske oblasti. Iran so ob tem po navedbah nemške tiskovne agencije dpa obtožile namernega ciljanja civilistov in civilne infrastrukture. Bahrajnsko notranje ministrstvo je na družbenem omrežju X sporočilo, da so se zaradi iranskih napadov na otoku "oglasile sirene, pri čemer državljane pozivajo, naj ostanejo mirni in se zatečejo v najbližji varen prostor".

Mednarodna agencija za energijo je medtem po poročanju AFP danes opozorila, da "lahko sovražnosti v Hormuški ožini močno vplivajo na energetsko infrastrukturo v regiji in na dobavne verige z energenti".

Izvršni direktor agencije Fatih Birol je v izjavi zapisal, da "trg s surovo nafto za zdaj še vedno podpira več dejavnikov, ki blažijo razmere," in ob tem izpostavil povečan izvoz po alternativnih poteh, med njimi ožino Bab el-Mandeb, za katero jemenski hutijevci grozijo, da jo bodo zaprli.