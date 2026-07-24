Iran posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih

BIŠKEK, TEHERAN, LONDON, BERLIN • "Vsako sodelovanje, pomoč ali podpora pri izvajanju agresije proti Iranu bo za zadevne strani pomenilo mednarodno odgovornost," je Abas Aragči dejal na srečanju v Kirgizistanu. Poudaril je, da si Iran "pridržuje pravico, da v okviru samoobrambe sprejme vse potrebne ukrepe".

Da bodo tiste, ki bodo sodelovali v agresiji, obravnavani kot legitimne tarče, je Aragči zatrdil že v sredini objavi na omrežju X, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump islamski republiki zagrozil z napadi na mostove, elektrarne in drugo infrastrukturo, če bo ta še naprej napadala plovila na območju Hormuške ožine.

V četrtek je zunanje ministrstvo v Teheranu sodelovanja v "zločinu agresije in vojnih zločinih" obtožilo Združeno kraljestvo, ker je ZDA dovolilo uporabo svojih oporišč v regiji za napade na Iran, in mu zagrozilo s posledicami.

V Londonu so v odzivu na obtožbo sporočili, da so njihove oborožene sile pripravljene zaščititi državo pred kakršnimikoli napadi. "Združeno kraljestvo je 24 ur na dan, sedem dni na teden pripravljeno na samoobrambo," je zatrdil tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo.

Po njegovih besedah sicer pristop Londona, kjer je Keira Starmerja na premierskem stolčku nedavno zamenjal Andy Burnham, do konflikta ostaja nespremenjen. "Zavezani smo k branjenju naših državljanov, naših interesov in naših zaveznikov, pri čemer delujemo v skladu z mednarodnim pravom in se ne vpletamo v širši konflikt," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

Nemško ministrstvo za obrambo je medtem v četrtek sporočilo, da bodo v prihodnjih dneh dve vojaški plovili nemške mornarice iz Džibutija premestili v vzhodno Sredozemlje. Gre za ladjo za odstranjevanje min Fulda in oskrbovalno ladjo Mosel, ki ju je Berlin na območje napotil v pričakovanju mednarodne operacije za zagotovitev varnosti plovbe v Hormuški ožini, ki je od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran praktično zaprta. Pogoji za izvedbo operacije še niso izpolnjeni.