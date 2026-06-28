Iran trdi, da ima popoln nadzor nad Hormuško ožino

BAGDAD • Hormuška ožina bo "v naslednjih 30 dneh ponovno prešla pod iransko upravljanje," je dejal Abas Aragči. Poudaril je, da je odgovornost za Hormuško ožino izključno v rokah Irana.

"Kakršnokoli vmešavanje ali poskus vzpostavitve vzporednih struktur bi še nadalje zapletlo situacijo, ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo ponovno odprtje te strateško pomembne vodne poti," je dejal.

Odprtje prometa skozi Hormuško ožino je sicer del dogovora za končanje vojne, ki sta ga ZDA in Iran podpisala 17. junija. Dogovor določa, da Iran v času 60-dnevnih pogajanj ne sme zaračunavati nobenih pristojbin za prehod ladij.

Del dogovora je sicer tudi prekinitev ognja, ki sta jo obe strani že prekršili.