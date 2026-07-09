Iran znova napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu

Revolucionarna garda je po poročanju televizije Irib z raketami in droni napadla "ključno infrastrukturo in objekte" na območju ameriških oporišč Arifdžan in Ali al Salem v Kuvajtu ter Džufair in Šejk Isa v Bahrajnu.

V Bahrajnu so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, je na omrežju X sporočilo tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto.

Kuvajtska vojska je na omrežju X potrdila, da se njene sile odzivajo na napade sovražnih raket in dronov, pri čemer ni podala dodatnih informacij.

Iranska revolucionarna garda je ob tem zagrozila z napadi tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če se bodo ameriški napadi na islamsko republiko nadaljevali.

ZDA so ponoči izvedle nove napade na Iran, da bi po lastnih navedbah dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini. Napadle so približno 90 vojaških ciljev, med njimi sisteme zračne obrambe, skladišča raket in brezpilotnih letalnikov ter logistično infrastrukturo vzdolž iranske obale.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na vrhu zveze Nato v Ankari Teheranu zagrozil s še hujšimi napadi, če bi prišlo do nadaljnjih napadov na plovila v Hormuški ožini.