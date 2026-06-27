Irska prevzema predsedovanje Svetu EU, v ospredju pogajanja o dolgoročnem proračunu unije

BRUSELJ, DUBLIN • Irska vlada bo kot predsedujoča Svetu EU odigrala eno ključnih vlog v pogajanjih o prihodnjem MFF, ki bodo zaznamovala drugo polovico letošnjega leta. Voditelji članic so ji pretekli teden na vrhu v Bruslju naložili, naj do oktobrskega zasedanja Evropskega sveta pripravi nov okvir za pogajanja in podlago za razpravo o novih lastnih virih financiranja proračuna.

Članice so dogovor o strukturi prihodnjega dolgoročnega proračuna dosegle že sredi junija, tako da se bodo zdaj lahko posvetile predvsem pogajanjem o obsegu proračuna in višini sredstev za posamezna področja. Cilj je, da bi predsedniki vlad in držav članic dogovor dosegli do konca leta.

Irski premier Micheal Martin je ob robu junijskega vrha v Bruslju izrazil pričakovanje, da bo "zelo težko razrešiti temeljno vprašanje o obsegu proračuna in ali bo zadoščal za naslovitev vseh potreb".

Nekatere članice se namreč zavzemajo za ohranitev oziroma povečanje sredstev za tradicionalni področji kohezije in kmetijstva, medtem ko želijo druge povečanje sredstev za varnost in gospodarsko konkurenčnost.

Irska, ki je članica EU od leta 1973, bo v času predsedovanja gostila več kot 20 neformalnih ministrskih zasedanj. 13. novembra bo tam potekalo tudi neformalno zasedanje Evropskega sveta, dan pred tem pa še vrh Evropske politične skupnosti. Predsedovanje bo prevzela od Cipra, s tem pa bo vodenje Sveta prevzela nova trojica držav, v kateri sta poleg Irske še Litva in Grčija.

Spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in varnost bosta v luči vse bolj negotovih razmer v svetu, ki jih zaznamujejo predvsem ruska agresija na Ukrajino, napetosti na Bližnjem vzhodu in napeti odnosi med Evropo in ZDA, tudi med osrednjimi prednostnimi področji polletnega irskega predsedovanja Svetu EU.

Na področju konkurenčnosti si bodo prizadevali za dosledno izvajanje načrta Ena Evropa, en trg, katerega cilj je dokončanje evropskega notranjega trga do konca leta 2027.

V skladu z njim bi moral Svet EU z Evropskim parlamentom do konca letošnjega leta doseči dogovore o več predlogih zakonodajnih aktov, med drugim namenjenih izboljšanju povezav med energetskimi omrežji posameznih članic in vzpostavitvi enotnih pravil za ustanavljanje podjetij po vsej EU.

Na področju varnosti bodo nadaljevali že zastavljeno delo za krepitev obrambnih zmogljivosti držav članic, posvetili se bodo tudi pripravi nove varnostne strategije. Pri tem kot ključno prednostno nalogo navajajo aktivno podporo Ukrajini.

Obenem si bodo prizadevali za napredovanje Ukrajine, pa tudi drugih držav na poti v unijo. Med drugim nameravajo Črno goro podpreti pri izpolnitvi cilja, da bi še letos zaključila pogajanja o vstopu, da bi nato do leta 2028 postala članica unije.