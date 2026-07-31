Italija bi Španijo suspendirala iz schengenskega območja

RIM, MADRID > "Trenutno potekajo usklajevanja pristojnih organov. Ko se bodo ti sestanki končali, bomo pripravljeni ukrepati, tudi z izrednimi ukrepi (...), kot je na primer suspendiranje schengenskega dogovora s Španijo," je na omrežju X zapisala Meloni. Posnetke iz Ceute, kamor so v zadnjih dneh prispeli številni migranti, pa je označila za šokantne.

Tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani se je zavzel za "zaprtje schengenskega območja s Španijo".

"Nekontrolirano priseljevanje predstavlja nevarnost za nacionalno varnost. Posnetki iz Ceute kažejo, kako je odločitev madridske vlade, da podeli špansko in s tem evropsko državljanstvo več kot 500.000 nezakonitim priseljencem, globoko napačna in spodbuja trgovino z ljudmi," je še dodal.

Španski zunanji minister Jose Luis Albares se je že odzval na izjave Tajanija in ga obtožil, da izkorišča migracije za politične namene. Kot je dejal, so takšne izjave neprimerne za "partnerico in prijateljsko državo, od katere pričakujemo evropsko solidarnost in ne strankarsko demagogijo".

Spor med Italijo in Španijo sledi večdnevnemu povečanemu dotoku migrantov v Ceuto, zaradi česar je vodja tamkajšnjih oblasti Juan Jesus Vivas vlado v Madridu pozval k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske. Po njegovih besedah je v eksklavo v zadnjih dneh prišlo med 1500 in 2000 migrantov. Španski mediji medtem ocenjujejo, da je v četrtek v Ceuto vstopilo med 2000 in 3000 ljudi, navaja britanski BBC.

Da bi dosegli Ceuto, morajo ljudje z maroške obale preplavati nevarne tokove Gibraltarske ožine. Mesto sicer od maroškega ozemlja ločujejo mejne ograje, ki segajo tudi v morje. Med poskusi, da bi dosegli špansko ozemlje, pa je utonilo najmanj 15 ljudi.

Špansko ministrstvo za notranje zadeve je v četrtek napovedalo, da bo vlada v Ceuto napotila vojsko. Maroške oblasti pa so okrepile policijsko prisotnost in uporabile tudi vodne topove, da bi razgnale množice v bližini meje s Ceuto, poroča španska tiskovna agencija EFE.