Italija zaradi navala migrantov na Ceuto prekinja veljavnost schengenskega režima s Španijo

RIM, PARIZ, MADRID • Italija s Španijo nima kopenske meje, bo pa prekinitev schengenskega dogovora vplivala na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju.

Kritiki desne vlade premierke Giorgie Meloni to vidijo kot simbolično potezo, namenjeno domači politični javnosti, saj ni dokazov, da bi migranti v Ceuti sploh nameravali odpotovati v Italijo.

Italijansko notranje ministrstvo je danes tudi sporočilo, da se je s Francijo dogovorilo o okrepitvi nadzora ob francosko-italijanski kopenski meji.

Francoski notranji minister Laurent Nunez pa je naznanil, da so po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo okrepili nadzor na meji med Francijo in Španijo.

Italija je sicer v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije.

Države članice EU ni mogoče izključiti iz schengenskega območja, lahko pa druge članice v skladu s schengenskim zakonikom uvedejo ponoven nadzor na meji z njo, če obstaja "resna grožnja notranji varnosti ali javnemu redu", kot so terorizem, organizirani kriminal ali izredne razmere na področju javnega zdravja.

V Ceuto v Severni Afriki, je v zadnjem dnevu nezakonito vstopilo 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57, več kot 48.000 so jih že vrnili v Maroko.

Eksklavo je danes obiskal španski premier Pedro Sanchez. Nenaden prihod več deset tisoč migrantov je označil za napad na špansko ozemlje, za katerega je okrivil mafijo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi.

Odzval se je tudi na ostre kritike iz več članic unije in poudaril, da ni čas za delitve. "Zdaj je čas, da nadaljujemo gradnjo močne in enotne EU," je zapisal na omrežju X, ob tem pa objavil statistiko nezakonitih prihodov migrantov po Evropi.