Izrael Mednarodnim stabilizacijskim silam dopustil vstop v Gazo

TEL AVIV • Visoki predstavnik Odbora za mir za Gazo Nikolaj Mladenov je na omrežju X zapisal, da je izraelska zakonodaja ključen del dogovorjenega okvirja za stabilizacijo Gaze, ki podpira demilitarizacijo in omogoča prehod na palestinsko administracijo.

Mladenov je dodal, da je sedaj "v ospredju zagotoviti premik k uresničitvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo v 20 točkah". Prva faza načrta je pilotni projekt v Rafi, v okviru katerega bi Palestincem zgradili začasna bivališča. Vsak, ki bo želel živeti na območju, bo moral prestati postopek preverjanja in zagotoviti, da ni povezan s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Zakonodajo je izraelski varnostni kabinet odobril dva dni pred torkovim srečanjem Donalda Trumpa in izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja v Washingtonu.

Potem ko sta Izrael in Hamas oktobra lani dosegla premirje, je Trump Odbor za mir v skladu z načrtom za Gazo v 20 točkah. Organizacija naj bi zasnovala in nadzirala povojno obnovo ter varnost v Gazi.