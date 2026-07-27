STA

Izrael Mednarodnim stabilizacijskim silam dopustil vstop v Gazo

Svet
27. 07. 2026, 12:56 , posodobljeno: 27. 07. 2026, 12:56

Izraelski varnostni kabinet je v nedeljo odobril zakonodajo, ki Mednarodnim stabilizacijskim silam (ISF) dopušča vstop v Gazo, poročajo izraelski mediji. ISF, ki deluje pod okriljem Odbora za mir predsednika ZDA Donalda Trumpa, bo dovoljen vstop na omejeno območje v Rafi, kjer naj bi delovala kot mirovna enota.

TEL AVIV • Visoki predstavnik Odbora za mir za Gazo Nikolaj Mladenov je na omrežju X zapisal, da je izraelska zakonodaja ključen del dogovorjenega okvirja za stabilizacijo Gaze, ki podpira demilitarizacijo in omogoča prehod na palestinsko administracijo.

Mladenov je dodal, da je sedaj "v ospredju zagotoviti premik k uresničitvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo v 20 točkah". Prva faza načrta je pilotni projekt v Rafi, v okviru katerega bi Palestincem zgradili začasna bivališča. Vsak, ki bo želel živeti na območju,  bo moral prestati postopek preverjanja in zagotoviti, da ni povezan s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Zakonodajo je izraelski varnostni kabinet odobril dva dni pred torkovim srečanjem Donalda Trumpa in izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja v Washingtonu.

Potem ko sta Izrael in Hamas oktobra lani dosegla premirje, je Trump Odbor za mir v skladu z načrtom za Gazo v 20 točkah. Organizacija naj bi zasnovala in nadzirala povojno obnovo ter varnost v Gazi.

Mednarodne stabilizacijske silegaza
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