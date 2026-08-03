Izrael Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta razorožitve Hamasa

"Izrael je ameriškim partnerjem posredoval svoje pripombe in pomisleke glede predlaganega okvira. Različica, ki je bila objavljena, ne odraža stališč Izraela," je francoski tiskovni agenciji AFP povedal Netanjahujev tiskovni predstavnik Doron Spielman.

Dodal je, da so izraelske obveščevalne službe ugotovile, da se je Hamas od lanskega oktobra, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil prekinitev ognja med gibanjem in Izraelom na območju Gaze, ponovno oboroževal in rekrutiral nove pripadnike.

Kljub premirju, ki so ga razglasili po dveh letih izraelskih vojaških operacij, med katerimi se je Gaza spremenila v ruševine, ubitih pa je bilo več deset tisoč Palestincev, Izrael nadaljuje napade v enklavi.

Trump je v četrtek sporočil, da je Hamas pristal na načrt za popolno razorožitev, v okviru katerega bi orožje predal novim palestinskim oblastem. Hamas je v petek potrdil, da je pristal na ta načrt, ki ga je Trump označil za naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in islamističnim gibanjem.

Toda Netanjahujev tiskovni predstavnik je danes dejal, da dejanja Hamasa kažejo na to, da se gibanje pripravlja na "nove pokole v slogu tistih 7. oktobra". Poudaril je, da načrt, ki ga je objavil Trumpov Odbor za mir, predvideva, da bo Gaza postala "območje brez radikalizma in terorizma, ki ne predstavlja grožnje svojim sosedom".

"Ta vizija je v neposrednem nasprotju s trenutno realnostjo in z izraženimi namerami Hamasa. Nepogrešljiv prvi korak h kakršnikoli trajni rešitvi je resnična, preverljiva in nepovratna demilitarizacija Hamasa," je dejal in dodal: "Vse, kar ne bo vključevalo popolne demilitarizacije, bo Hamasu omogočilo, da bo lahko znova ogrožal Izrael."

Neimenovan izraelski vir je pred tem v petek dejal, da Izrael svojih sil, ki nadzirajo večji del Gaze, v skladu s tem načrtom ne bo umaknil iz enklave, dokler se ne bo Hamas dejansko razorožil.

V skladu z načrtom naj bi se izraelske sile vzporedno z izvajanjem razorožitve postopoma umikale iz delov Gaze. Za varnost bi bila odtlej odgovorna mednarodna stabilizacijska misija skupaj z novo palestinsko policijo. Časovni okvir razorožitve še ni določen.

Izrael je medtem minuli konec tedna nadaljeval napade v Gazi. Palestinske oblasti so v nedeljo sporočile, da je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 13 ljudi.