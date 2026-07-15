Janša v Kijevu podprl Ukrajino in poudaril pomen pravičnega miru

Janša je danes na Trgu sv. Mihaela v Kijevu nagovoril zbrane na slovesnosti ob dnevu državnosti Ukrajine in izrekel čestitke pogumnemu ukrajinskemu ljudstvu, je vlada objavila na družbenem omrežju X. Ob tem je poudaril pomen pravičnega miru, ki po njegovih besedah zahteva tudi kaznovanje zla, saj se "nekaznovano zlo vedno vrne".

Premier je v nagovoru dodal, da je danes podpora Ukrajini veliko bolj obsežna, in da tudi polnopravno članstvo v Evropski uniji "postaja resničnost".

Omenil je tudi svoj obisk v Kijevu marca 2022, kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino, ko so skupaj s takratnim premierjem Poljske Mateuszom Morawieckim in takratnim češkim premierjem Petrom Fialo kot prvi tuji voditelji izrazili podporo Ukrajini ob ruski agresiji.

Na trgu pred ukrajinskim parlamentom je v zahvalo za to pogumno dejanje postavljena tudi plošča z njihovimi imeni, izhaja iz objave na vladnem profilu na X, ki je opremljena s fotografijo plošče.

Janša in ostali voditelji so v Kijevu pred začetkom slovesnosti položili cvetje pred zidom spomina vsem ukrajinskim vojakom, ki so v ruski agresiji na Ukrajino izgubili življenje, po slovesnosti pa so v predsedniški palači sodelovali na petem vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina.

Med udeleženci so bili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, hrvaški premier Andrej Plenković, predsednik Romunije Nicusor Dan, moldavska predsednica Maia Sandu ter predsednika Albanije in Srbije, Bajram Begaj in Aleksandar Vučić. Nekatere države, kot sta Severna Makedonija in Črna gora, pa v Kijevu zastopajo zunanji ministri.

Na vrhu so med drugim govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. Janša je ob tem danes opravil še več bilateralnih srečanj, med drugim z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in srbskim predsednikom Vučićem.

Vučić je sporočil, da sta izmenjala mnenja o temah, ki so bile v ospredju današnjega vrha, govorila pa sta tudi o odnosih med Srbijo in Slovenijo, aktualnih regionalnih vprašanjih in krepitvi sodelovanja "na področjih, ki lahko prinesejo nove priložnosti za razvoj, naložbe in povezovanje gospodarstev", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.