Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma
Svet
19. 07. 2026, 12:47 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 12:47
Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu Zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje Palestincev v tej vasi na zasedenem Zahodnem bregu. Režiser Basel Adra je na Istagramu sporočil, da v njegovi rojstni vasi "poteka pogrom". "Teroristični naseljenci so zažgali mošejo in več hiš ter napadajo prebivalce," je zapisal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Aktivist Osama Majamra je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa dejal, da so bili naseljenci oboroženi in da so imeli zaščito izraelske vojske. Ukradli so tudi nekaj krav in streljali. Poškodovanih ni bilo. Na posnetkih varnostnih kamer, ki jih je delil drug aktivist, je videti skupino najmanj 15 zamaskirancev, ki na hiše mečejo molotovke. Napadi naseljencev na palestinske vasi na zasedenem Zahodnem bregu so reden pojav, medtem ko vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja kljub mednarodnemu nasprotovanju na tem palestinskem ozemlju širi nezakonite judovske naselbine. Izraelske oblasti ne storijo ničesar, da bi napade na palestinske vasi ustavile, posledica pa je prisilno razseljevanje v obsegu, kakršnega ni bilo, odkar je Izrael zasedel Zahodni breg leta 1967. Po podatkih izraelske nevladne organizacije B'Tselem je bilo do 30. junija nasilno razseljenih 63 palestinskih skupnosti, v katerih je živelo okoli 4300 Palestincev. Dodatnih 454 Palestincev pa je bilo prisiljenih zapustiti domove v 15 delno razseljenih skupnostih. Palestinsko-norveški dokumentarec Edina zemlja, ki ga je ustvarila palestinsko-izraelska ekipa, prikazuje uničenje, ki ga je izraelska okupacija povzročila Palestincem na zasedem Zahodnem bregu. Ob lanskem oskarju, najbolj prestižni ameriški filmski nagradi, je prejel še vrsto nagrad. Med drugim je na Berlinalu prejel nagrado občinstva v sekciji Panorama in nagrado za najboljši dokumentarec, pa tudi evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarec.
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