Julij v Angliji in Walesu najbolj sušen v zgodovini meritev

LONDON > V južnem delu Anglije je bil julij najbolj suh mesec, kar so jih zabeležili od leta 1836, saj je padlo samo 1,9 milimetrov dežja, kar je tri odstotke od povprečja. Britanska prestolnica London in njena predmestja pa so bila med 19 angleškimi regijami, v katerih je prejšnji mesec padlo največ en milimeter dežja, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila agencija.

V zadnjih treh mesecih so bile mesečne količine padavin pod povprečjem.

Strokovnjaki opozarjajo, da so posledice suše že vidne v kmetijstvu, pri divjadi in količini vode, ki je na voljo za javno in poslovno rabo. V nekaterih delih Anglije in Walesa so prepovedali zalivanje rastlin in uporabo večjih količin vode za druge potrebe na domu.

Po podatkih meteorološke agencije je bil julij hkrati tudi najbolj sončen mesec v Veliki Britaniji v zgodovini meritev.

"Julij je bil v zgodovini podnebnih meritev Združenega kraljestva resnično izjemen mesec," je dejala Amy Doherty, vodja znanstvenega oddelka pri meteorološki agenciji. Po njenih besedah je v tem mesecu prišlo do "kombinacija rekordne suše, izjemne vročine in sončnega obsevanja brez primere". Julij je bil sicer tudi drugi najbolj vroč na Otoku v zgodovini meritev.

Predsednik Nacionalne kmetijske zveze Tom Bradshaw je za Sky News povedal, da je šele začetek avgusta, žetev pa je že končana. "To je v primerjavi s stanjem pred samo desetimi leti nepredstavljivo, to bo tudi ena najzgodnejših žetev v zgodovini," je dejal. Dodal je, da je pridelka tretjino manj od običajnega.